テレワークの推進もあり、メインのPCは持ち運びしやすいノートPC。会社や自宅では作業効率を上げるためにそのノートPCを大画面の外部ディスプレイに接続、という仕事のスタイルが増えている。そのスタイルに最適なのが「Dell プロフェッショナルシリーズ P3223QE 31.5インチ 4K USB-C HUB モニタ－」だ。31.5型の大型サイズに4Kの高解像度に加えて、90Wの大出力を備えるType-C映像入力、有線LANポート、USBハブも備え、ノートPCとの接続性にも優れる。ここでは、その使い勝手について紹介したい。

  • 「Dell プロフェッショナルシリーズ P3223QE 31.5インチ 4K USB-C HUB モニタ－」。原稿執筆時点の直販価格は販売価格90,980円

    「Dell プロフェッショナルシリーズ P3223QE 31.5インチ 4K USB-C HUB モニタ－」。原稿執筆時点の直販価格は販売価格90,980円

「Dell プロフェッショナルシリーズ P3223QE 31.5インチ 4K USB-C HUB モニタ－」は、31.5型と大型で、4K（3,840×2,160ドット）の高解像度が特徴の液晶ディスプレイ。色の再現性に優れるIPSパネルを採用しており、PCの一般的な色空間であるsRGBカバー率99％と一般的な仕事であれば、十分過ぎる色域を備えている。さらに、上下左右とも視野角は178度と広い。そのほかスペックは、リフレッシュレートは一般的な60Hz、輝度が350cd/m²、応答時間が標準で8ms、最大で5msだ。

  • 31.5型と大型だが上と左右がベゼルのほとんどない狭額縁デザインなのでスッキリしている

    31.5型と大型だが上と左右がベゼルのほとんどない狭額縁デザインなのでスッキリしている

  • 横から見ると奥側はさすがに輝度が多少落ちて見えるが、視野角は上下左右とも178度と非常に広い

    横から見ると奥側はさすがに輝度が多少落ちて見えるが、視野角は上下左右とも178度と非常に広い

4Kが生み出す高精細な映像は目が疲れにくく、色精度を維持しながらブルーライトを抑制するComfortView Plus機能も備えている。デスクワークでは、画面を長時間見ることが多いだけに、ここも大きなポイントと言えるだろう。OSDメニューのプリセットモードでは、「標準」「ムービー」「ゲーム」といったカラーモードが用意されており、見るコンテンツに合わせて色合いを簡単に調整できるのも便利だ。もちろん、ユーザーが自由に色を調整することもできる。

  • 4KならWQHDやフルHDよりも多くの情報をデスクトップに表示できるのが強みだ

    4KならWQHDやフルHDよりも多くの情報をデスクトップに表示できるのが強みだ

  • プリセットモードには用途や色合い別のカラーモードが用意されている

    プリセットモードには用途や色合い別のカラーモードが用意されている

  • OSDメニューの操作はパネル右側の背面にあるスティックで行える

    OSDメニューの操作はパネル右側の背面にあるスティックで行える

なお、サイズはスタンドを含め幅17.24cm×奥行き23.317cm×高さ61.867cmとさすがに大きめ。幅88cm、奥行き45cmのコンパクトなデスクに配置してみたが、左右にあまり余裕はない。ノートPCを脇に置くスタイルで使いたい場合は、もう少し大きめのデスクと組み合わせたいところだ。導入前には設置するデスクのサイズを確認しておきたい。

  • 幅88cm、奥行き45cmのデスクに設置したところ。デスクに置くのがディスプレイ単体なら問題ないが、それ以外も起きたい場合はもうワンサイズ上のデスクにしたいところ

    幅88cm、奥行き45cmのデスクに設置したところ。デスクに置くのがディスプレイ単体なら問題ないが、それ以外も起きたい場合はもうワンサイズ上のデスクにしたいところ

見やすい画面に加えて、インターフェース類の充実も大きな強みだ。映像入力としてHDMIとDisplayPort、USB Type-Cを備えている。さらにUSB Type-Cは90Wと大出力のUSB PDにも対応しているので、映像出力とUSB PD対応のUSB Type-Cを備えるノートPCと組み合わせれば、ケーブル1本でノートPCの映像を表示でき、充電まで行えるのが非常に便利。

さらに、有線LANポートも搭載されており、ここにLANケーブルを挿して（ネットワークにアクセス）しておけば、Type-C接続されたノートPCはそのままネットワークに接続できる。セキュリティの問題から社内ネットワークへの接続は有線LANのみという場合は、ディスプレイ側にLANケーブルを接続しておけるのはとてもラク。とくにノートPCを頻繁に持ち歩く人にはありがたい機能になるはずだ。

また、USBハブ機能も備えているので、好みのマウスやキーボードを接続しやすいのもポイントだ。

  • インターフェースはHDMI、DisplayPort、USB Type-C入力のほか、USBハブ機能もあり、Type-A形状のUSBポートも4基備える

    インターフェースはHDMI、DisplayPort、USB Type-C入力のほか、USBハブ機能もあり、Type-A形状のUSBポートも4基備える

  • Type-Cポートは90WのUSB PDにも対応しているので、ノートPCの映像を出力しながら充電も行えるのが便利だ

    Type-Cポートは90WのUSB PDにも対応しているので、ノートPCの映像を出力しながら充電も行えるのが便利だ

  • USBハブ機能があるので無線キーボード、マウスのUSBレシーバーも接続しやすい

    USBハブ機能があるので無線キーボード、マウスのUSBレシーバーも接続しやすい

スタンドは上下左右の向き、高さ調整に加えて大型サイズながら90度の回転（ピボット）にも対応と高機能だ。とくに高さは最大150mmまで上げられるのでノートPCをディスプレイの下側に設置といったスタイルもやりやすい。このほか、スタンドの底面にはケーブルまとめておける穴も用意されている。

  • 上下左右の向き、高さ調整が可能なスタンド

    上下左右の向き、高さ調整が可能なスタンド

  • 縦型に回転も可能。1台目を横、2台目を縦といったマルチディスプレイ環境も構築できる

    縦型に回転も可能。1台目を横、2台目を縦といったマルチディスプレイ環境も構築できる

  • スタンドの下部にはケーブルをまとめるための穴を用意

    スタンドの下部にはケーブルをまとめるための穴を用意

また、100mmのVESAにも対応しているので、モニターアームの取り付けも可能だ。なお、「Dellシングル モニターアーム - MSA20」なら本機を工具なしに取り付けできる。デスクと広く使うため、モニターアームの導入を考えているなら合わせてチェックしてほしい。

  • VESAにも対応する

    VESAにも対応する

  • 本機を工具不要で取り付けできる「Dellシングル モニターアーム - MSA20」

    本機を工具不要で取り付けできる「Dellシングル モニターアーム - MSA20」

4K＆31.5型による画面の見やすさに加え、IPSパネルによる鮮やかさもあり、使っていて非常に気持ちがよいディスプレイだ。大型だけに設置するデスクは多少選ぶが、高機能なスタンドや充実のインターフェースもあり、仕事の効率アップに必ず繋がってくれる1台であることは間違いない。

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原稿　芹澤正芳

監修　デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部
　　　広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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