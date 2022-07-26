テレワークの推進もあり、メインのPCは持ち運びしやすいノートPC。会社や自宅では作業効率を上げるためにそのノートPCを大画面の外部ディスプレイに接続、という仕事のスタイルが増えている。そのスタイルに最適なのが「Dell プロフェッショナルシリーズ P3223QE 31.5インチ 4K USB-C HUB モニタ－」だ。31.5型の大型サイズに4Kの高解像度に加えて、90Wの大出力を備えるType-C映像入力、有線LANポート、USBハブも備え、ノートPCとの接続性にも優れる。ここでは、その使い勝手について紹介したい。

「Dell プロフェッショナルシリーズ P3223QE 31.5インチ 4K USB-C HUB モニタ－」。原稿執筆時点の直販価格は販売価格90,980円

「Dell プロフェッショナルシリーズ P3223QE 31.5インチ 4K USB-C HUB モニタ－」は、31.5型と大型で、4K（3,840×2,160ドット）の高解像度が特徴の液晶ディスプレイ。色の再現性に優れるIPSパネルを採用しており、PCの一般的な色空間であるsRGBカバー率99％と一般的な仕事であれば、十分過ぎる色域を備えている。さらに、上下左右とも視野角は178度と広い。そのほかスペックは、リフレッシュレートは一般的な60Hz、輝度が350cd/m²、応答時間が標準で8ms、最大で5msだ。

4Kが生み出す高精細な映像は目が疲れにくく、色精度を維持しながらブルーライトを抑制するComfortView Plus機能も備えている。デスクワークでは、画面を長時間見ることが多いだけに、ここも大きなポイントと言えるだろう。OSDメニューのプリセットモードでは、「標準」「ムービー」「ゲーム」といったカラーモードが用意されており、見るコンテンツに合わせて色合いを簡単に調整できるのも便利だ。もちろん、ユーザーが自由に色を調整することもできる。

4KならWQHDやフルHDよりも多くの情報をデスクトップに表示できるのが強みだ

プリセットモードには用途や色合い別のカラーモードが用意されている

OSDメニューの操作はパネル右側の背面にあるスティックで行える

なお、サイズはスタンドを含め幅17.24cm×奥行き23.317cm×高さ61.867cmとさすがに大きめ。幅88cm、奥行き45cmのコンパクトなデスクに配置してみたが、左右にあまり余裕はない。ノートPCを脇に置くスタイルで使いたい場合は、もう少し大きめのデスクと組み合わせたいところだ。導入前には設置するデスクのサイズを確認しておきたい。

見やすい画面に加えて、インターフェース類の充実も大きな強みだ。映像入力としてHDMIとDisplayPort、USB Type-Cを備えている。さらにUSB Type-Cは90Wと大出力のUSB PDにも対応しているので、映像出力とUSB PD対応のUSB Type-Cを備えるノートPCと組み合わせれば、ケーブル1本でノートPCの映像を表示でき、充電まで行えるのが非常に便利。

さらに、有線LANポートも搭載されており、ここにLANケーブルを挿して（ネットワークにアクセス）しておけば、Type-C接続されたノートPCはそのままネットワークに接続できる。セキュリティの問題から社内ネットワークへの接続は有線LANのみという場合は、ディスプレイ側にLANケーブルを接続しておけるのはとてもラク。とくにノートPCを頻繁に持ち歩く人にはありがたい機能になるはずだ。

また、USBハブ機能も備えているので、好みのマウスやキーボードを接続しやすいのもポイントだ。

スタンドは上下左右の向き、高さ調整に加えて大型サイズながら90度の回転（ピボット）にも対応と高機能だ。とくに高さは最大150mmまで上げられるのでノートPCをディスプレイの下側に設置といったスタイルもやりやすい。このほか、スタンドの底面にはケーブルまとめておける穴も用意されている。

スタンドの下部にはケーブルをまとめるための穴を用意

また、100mmのVESAにも対応しているので、モニターアームの取り付けも可能だ。なお、「Dellシングル モニターアーム - MSA20」なら本機を工具なしに取り付けできる。デスクと広く使うため、モニターアームの導入を考えているなら合わせてチェックしてほしい。

VESAにも対応する

本機を工具不要で取り付けできる「Dellシングル モニターアーム - MSA20」

4K＆31.5型による画面の見やすさに加え、IPSパネルによる鮮やかさもあり、使っていて非常に気持ちがよいディスプレイだ。大型だけに設置するデスクは多少選ぶが、高機能なスタンドや充実のインターフェースもあり、仕事の効率アップに必ず繋がってくれる1台であることは間違いない。

原稿 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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