デル・テクノロジーズからテレワークに最適なディスプレイが新たに登場した。「Dell コラボレーションシリーズC2423H 23.8インチビデオ会議用モニタ－」は、Webカメラ、マイク、スピーカーを内蔵とZoomなどビデオ会議に必要な機能をそろえ、設置しやすいサイズ、高い表示品質、高機能なスタンドを備えている。ここでは、デスクトップPC、ノートPCどちらとも組み合わせて使いやすいC2423Hを詳しく紹介していく。

「Dell コラボレーションシリーズC2423H 23.8インチビデオ会議用モニタ－」。原稿執筆時点の直販価格は47,980円

「Dell コラボレーションシリーズC2423H 23.8インチビデオ会議用モニタ－」（以下C2423H）は、23.8型サイズで解像度がフルHD（1,920×1,080ドット）の液晶ディスプレイ。最大の特徴はビデオ会議に便利な機能や使い勝手をそろえていることだ。上部にはフルHDと高画質なWebカメラを搭載。押し込むと出てくるポップアップ式を採用しており、使わないときは収納しておける。デザイン的にスマートであるのに加え、物理的にカメラに何も映らなくなるのでセキュリティ的にも安心だ。

うれしいのは、デスクに設置したとき、遠すぎず、近すぎずの非常によいバランスで顔全体を表示できるようにWebカメラの角度が調整されていること。ビデオ会議のため、ディスプレイに後付けでUSB接続などのWebカメラを設置すると、顔をバランスよく映すのに位置や角度を調整するのに苦労するのはよくある話。その心配がないだけでも十分な価値がある。

また、最近ではノートPCをメインにしているが、ノートPC単体で使うのは移動時や外出時のみ。会社や自宅では外部ディスプレイに接続して、仕事の効率をアップさせるというスタイルが増えている。この場合、ノートPCはディスプレイの脇に置くパターンが多いが、この状態で、ノートPCのWebカメラでビデオ会議をしようとすると、どうしても顔を斜めから映すことになるので、あまり印象はよくない。ディスプレイにWebカメラがあれば、それも回避できるメリットがある。

マイクやスピーカーも内蔵されているので、ヘッドセットを付けずにテレビ会議できるのも強み。マイクにはエコーキャンセルが備わっているので、スピーカーから出た相手の声をマイクが拾ってエコーが起こる心配もない。

このほか、C2423HはWindows Helloの顔認証やCortanaのハンズフリーコマンドにも対応。セキュリティを確保しつつ、顔による手軽なログインや音声による操作も行えるのは非常に便利だ。なお、Webカメラやマイクを使うには付属のUSBケーブルでPCと接続する必要がある。

上部にポップアップ式のWebカメラを搭載

Webカメラは高画質かつ顔全体が映りやすい角度に調整されている

Windows Helloの顔認証にも対応。Webカメラに顔を向けるだけで手軽にWindowsログインが行える

パネルの左下にはスピーカーのミュート、音量調整、マイクのミュートボタンが用意されているのも、テレビ会議にピッタリだ。咳き込んだり、くしゃみが出たりとマイクをミュートにしたい瞬間はあるもの。ワンタッチで切り換えられるのはありがたいところだ。

23.8型のパネルに加えて、上と左右はほとんどフチのない3辺超薄型ベゼルによって幅が53.78cmと小さめのデスクにも設置したり、脇にノートPCを置いて使いやすいサイズと言える。奥行きはスタンド込みで、17.957cm。高さはパネルを一番下げた状態で36.4cm、一番上げた状態で49.61cmだ。重量も6.02kgとそれほど重たくないので、一人でも設置に苦労しないのもよいところだ。

画質も良好だ。IPSパネルを採用しており、水平、垂直とも178度とどの角度から見ても色の変化がほとんどない広い視野角を持ち、PC用ディスプレイの標準的な色空間規格「sRGB」のカバー率99％と色の再現性も高い。一般的な仕事で使うには十分なクオリティだ。ちらつきとブルーライトを抑制するComfortView Plus機能があり、目に優しいのもポイントと言える。

映像入力は、HDMIとDisplayPortの2系統。さらに、DisplayPort出力を備えており、デイジーチェーン接続することでもう1台別のディスプレイに映像を表示させることも可能。デュアルディスプレイ環境を作りやすくなっているのも特徴だ。なお、Type-Cの入力は備えていない。

また、Type-A形状のUSB 3.2 Gen1を4ポート備えており、マウスやキーボードの接続に便利だ。さらに、パネル左下にある2ポートは充電機能があり、スマホなどの充電に使える。

スタンドは上下左右の向き、高さ調整、回転にも対応と高機能だ。高さ調整は一番下と上で15cmも差があるため、ディスプレイの下にノートPCを設置するというスタイルにも対応しやすい。VESAにも対応しているので、モニターアームの取り付けも可能だ。

画面の回転にも対応

スタンドの下部にはケーブルをまとめるための穴を用意

Webカメラ、マイク、スピーカーとテレビ会議に必要な機能を1台のディスプレイにまとめているのが最大の魅力だ。長時間ヘッドセットを装着するのが苦手という人にもよいだろう。テレワーク用にディスプレイの導入を考えているなら、ぜひとも候補にしてほしい。画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証の期間内であれば無償で代替品に交換する「Dellプレミアム パネル交換保証」があると、安心感が高いのもポイントだ。

原稿 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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