誰にも見られることのない秘密の日記帳アプリをAIに作ってもらいましょう。バイブコーディングで、わずか12行の簡単な指示だけで完成させてみましょう。ローカルPCにデータを保存する際、暗号化をしっかり行うように指示します。

暗号対応の日記帳アプリを作ろう

日記帳アプリを作ってみよう

今回の日記帳アプリは、パスワードを入力すると、プログラムが開始するというものにします。プロジェクト名は、個人的な日記なので「personal_diary」としました。今回も、Gemini CLIを利用して作成してみましょう。Gemini CLIのインストールは、本連載の2回目を参考にしてください。

ターミナル(WindowsならPowerShell、macOSならターミナル)を起動して、次のコマンドを実行してフォルダを作成して、Gemini CLIを起動しましょう。

mkdir personal_diary cd personal_diary gemini

ここでは、下記のような指示(プロンプト)を与えてみます。

個人的な日記帳アプリを作ってください。 パスワードで日記データを暗号化してください。 PythonとFlaskを使って、Webアプリにしてください。

日記帳アプリを実行しよう

しばらく待っているとアプリが完成しました。Pythonを使って作ってもらったので、このアプリを実行するためには、当然、Pythonがインストールされている必要があります。Pythonの公式サイトから、Pythonをインストールします。

そして、Gemini CLIは、次の画面のように、Pythonのアプリを実行するための方法も丁寧に説明してくれました。

これに従って作業すれば良いのですが、面倒なら、Gemini CLIに「上記のコマンドを実行して」と依頼すればコマンドを実行してくれます。

それでも、ここで実行するコマンドは、Pythonのライブラリをインストールするコマンド「pip install -r requirements.txt」と、Pythonのプログラムを実行する「python app.py」だけです。コピー＆ペーストで済むので、直接実行しても良いでしょう。

そして、実行してみると、次のような画面が表示されました。掲示板風の日記帳です。

また、dataフォルダに日記データが書き出される仕組みになっていますが、テキストエディタで開くと、しっかりと暗号化されているのを確認できました。

今回、わずか三行の指示を与えただけですが、かなり良い感じの日記帳ができました。

改良しよう - ファイル数が多くても安心できる設計にしよう

ただし、長年このアプリを使う場合に不安があります。作成されたプログラムの挙動を確認すると、1日分の日記が1ファイルで保存されますが、投稿した日記を全てdataフォルダに保存していくだけの簡単な仕組みだったのです。

つまり、1000日分の日記をかけば、1000個のファイルがdataフォルダに保存されてしまいます。1つのフォルダに1000個ものファイルがあると、環境によってはフォルダの読み込みが遅くなることもあります。せめて1年ずつフォルダ分けして保存するようにして欲しいものです。

そこで、次のような追加指示を出してみます。

日記を1年ごとにフォルダ分けして、保存するようにしてください。 また、タイトルには自動で日付を入力するようにしてください。

ただし、上記の指示では、うまくこちらの意図が伝わらなかったようで、次のような追加の指示を出しました。

タイトルの日付は自分で入力できるようにしたいです。 また、起動時にすべて日記データを読むようですが、最新の30件だけ読むようにして。 あとは、年度を指定したときだけ表示する仕組みにしてください。

ここまでで、かなり理想の日記アプリに近づきました。2024というフォルダを作り、そこに日記ファイルを移動してみると、2025年、2024年と表示データを切り替えられるようになりました。

ここで、ふと日記に編集機能がないことに気付きます。1日1ファイルの形式なのですが、日記データは暗号化されているので、気軽にテキストエディタで編集できません。編集機能をリクエストしてみます。

過去の日記を編集できる機能をつけてください。

すると、日記データに編集ボタンを追加してくれました。ただし、実際に動かして見ると、プログラムにバグがあり、「不正なリクエスト」と表示されてしまいました。

そこで、下記のように指摘して、バグを直してもらいました。Webサービスの開発では、ブラウザに表示されるエラーメッセージよりも、ターミナルに表示されるWebサーバー側のエラーログの方が修正の役に立つ場合が多いからです。

「不正なリクエストです」と言われます。 ターミナルに表示されたサーバーのログは、下記のようなエラーでした "GET /edit/2025/20251108164102021982.json.encrypted HTTP/1.1" 400

これで修正が行われて、満足のいく日記アプリが完成しました。

ここまでで、作成されたプログラムをこちらにアップロードしています。気になる方は、ダウンロードして試してみてください。

まとめ

以上、今回はGemini CLIを使って、日記帳アプリを作ってみました。プログラムの作成指示から、バグの指摘まで、すべて含めても、わずか12行書いただけでした。思い通りのオリジナルアプリが、簡単に作れるのが、バイブコーディングの良い所です。

