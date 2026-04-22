Smart at AIとは何か？kintoneで生成AIを使う仕組み

近年、「生成AIを業務に活用したい」という声を多くの現場で耳にするようになりました。

ChatGPTをはじめとした生成AIは、文章作成や要約、アイデア出しなどで高い能力を発揮します。一方で、「便利そうだが、業務で使うには不安もある」「結局、個人が試して終わってしまった」という声も少なくありません。

Kintoneを日常的に利用している読者の皆さんであれば、すでに業務データはkintoneに集約されているはずです。では、そのデータを生成AIと組み合わせることで、何が変わるのでしょうか。

今回は、M-SOLUTIONSが提供する「Smart at AI for kintone Powered by GPT」（以下、Smart at AI）を題材に、kintoneで生成AIを“業務に組み込む”とはどういうことなのかを解説していきます。

初回となる今回は、Smart at AIの概要、ライセンス体系、導入時に注意すべきポイントを中心に紹介します。

なぜ生成AIは業務で使えないのか？現場で起きる4つの壁

まず整理しておきたいのは、「生成AIを使う」ことと「業務で活用する」ことは別物だという点です。

ChatGPTを個人で使った経験がある方も多いでしょう。質問を投げかければ、それらしい文章がすぐに返ってくる。確かに便利です。しかし、日々の業務にそのまま組み込もうとすると、いくつかの壁にぶつかります。例えば、次のような点です。

毎回プロンプト（指示文）を考える必要がある

kintoneのデータをコピー＆ペーストしなければならない

入力した情報がAIの学習に使われないか不安

出力結果を業務システムに戻す手間がある

これらの理由から、「試してはみたが、継続利用には至らなかった」というケースも珍しくありません。また、kintoneアプリに保存しているデータを生成AIで活用して、その結果をkintoneにアプリに保存することを考えると、以下のような作業になるでしょう。

kintoneからデータをダウンロードしてファイルとして保存する 生成AIにプロンプトを入力する 生成AIにkintoneからダウンロードしたファイルをアップロードする 生成AIが出力した結果をファイルとして保存する 生成AIから保存したデータファイルをkintoneのアプリに合わせて整形する 整形したデータファイルをkintoneにアップロードする

ちょっと考えただけでも、面倒そうだというのが容易に推察できます。しかも、生成AIでは同じプロンプトを入力しても常に同じように結果を出すとは限りません。いつもと違う様式で結果が出力されれば、いつもと同じ様式で出力されるまで何回か繰り返すか、あるいは、いつもの様式になるように出力結果を手作業で修正する必要があるかもしれません。

Smart at AIは何が違う？kintone上でAIを使う仕組み

Smart at AIは、こうした課題を踏まえて設計された「kintone専用の生成AI連携サービス」です。

特徴は非常にシンプルで、kintoneの画面上から、そのまま生成AIを使える仕組みを提供する点にあります。

Smart at AIを導入すると、kintoneのアプリに「AI生成ボタン」を配置できるようになります。ユーザーがボタンを押すと、あらかじめ設定された指示内容に基づき、kintone内のフィールド情報を使ってAIが文章生成や要約、分類などを行います。

重要なのは、現場のユーザーがChatGPTの画面を開いたり、プロンプトを考えたりする必要がない点です。

「どのデータを使って、何を生成するか」は管理者側で定義しておき、ユーザーは通常のkintone操作の延長としてAIを利用します。

なお、 Smart at AI for kintone Powered by GPTという名称から、ChatGPTしか使えないように思われるかもしれませんが、同じAPI（アプリと生成AIと通信する仕組み）に対応して条件が合えば、管理者がChatGPT以外の生成AIを設定することもできます。

Smart at AIはkintoneと生成AIの間に入り、両者を安全につなぐ役割を果たす。kintoneと生成AIとのデータの受け渡しを行い、外部にデータが漏洩しにくくする業務向けの仕組み

Smart at AIで何ができる？できないことは？

ここで一度、Smart at AIで「できること」と「できないこと」を整理しておきましょう。

できること

- kintoneフィールドの値を使った文章生成 - 問い合わせ内容や報告書の要約 - データの分類やラベル付け - AI出力結果をkintoneに保存・活用

できないこと

- 業務を完全に自動化すること - 常に正解を返すこと - 設定なしで賢く振る舞うこと

Smart at AIは、あくまで「業務を支援するツール」です。人の判断を不要にするものではない点は、導入前に理解しておく必要があります。この点は、Smart at AIに限らず、生成AIすべてに言えることです。

Smart at AIの料金はどう決まる？ライセンス体系を解説

Smart at AIには、無料版と有料版（複数プラン）があります。 無料版は、生成AIのAPIキーを利用者自身で用意する形です。「まずは試してみたい」「小規模に検証したい」という場合に向いていますが、自分でAPIを用意するにはそれなりのシステムへの理解とスキルが必要になります。 一方、有料版では以下のような特徴があります。

API費用込みの定額制プラン

利用できるAIモデルや機能が拡張される

企業利用を前提としたサポート・セキュリティ対応

料金は「kintoneのユーザーID数」だけでなく「生成回数」も基準に設計されています。そのため、「毎日全員が使うわけではないが、特定業務では頻繁に使う」といったケースでは、コスト感を把握しやすい設計と言えるでしょう。 ただ、実際の導入に当たっては、実際の利用スタイルをベンダーに相談した方がいいでしょう。

導入前に何を決めるべき？失敗しないための3つのポイント

Smart at AIは便利なサービスですが、導入すればすぐに成果が出るわけではありません。特に注意したいポイントは次の3点です。

(1)AIに何をさせたいのかを明確にする

「とりあえずAIを入れてみる」では、活用が定着しにくくなります。 文章作成なのか、要約なのか、分類なのか。まずは目的を絞ることが重要です。

(2)プロンプト設計は業務設計に近い

Smart at AIでは、管理者が事前にプロンプト（AIへの指示内容）を設定します。

これはIT作業というより、「この業務では、どこまでをAIに任せるか」を考える作業です。

たとえば、「お問い合わせ内容から要点を3行でまとめる」のか、「そのままお客様向けの文章として整える」のかで、プロンプトは大きく変わります。

(3)すべての業務に向くわけではない

判断基準が曖昧な業務や、一次情報が不足している業務では、AIの出力が使いづらいケースもあります。向き・不向きを見極めることが重要です。

結論：生成AIを業務で使うには“仕組み化”が必要

生成AIは単体で使うものではなく、業務フローに組み込んで初めて価値を発揮する。

Smart at AIは、あらかじめ生成AIの利用方法を管理者がkintoneアプリに登録しておくことで、生成AIの活用やプロンプトに慣れていない人でも、 普通にkintoneアプリを使うのと同じ感覚でボタンクリックで活用できるようになるのが特長です。

ただし、あらかじめ、誰か（管理者）がその生成AIのプロンプトを考えてSmart at AIに登録しなければなりません。次回は、より具体的にSmart at AIの活用例を紹介する予定です。