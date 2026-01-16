Googleは1月14日(米国時間)、「Personal Intelligence: Connecting Gemini to Google apps」において、同社のAIアシスタント「Gemini」にパーソナライズ機能「Personal Intelligence」を導入すると発表した。

GmailやGoogleフォト、YouTube、Google検索などの既存アプリと連携し、体験を強化するという。

Personal Intelligenceの特徴

Personal Intelligenceは「複雑な情報源から推論する能力」と「メールや写真から詳細情報を分析および取得して質問に答える能力」を併せ持つ機能とされる。Geminiはこれら能力を活用することでユーザーがGoogleアプリに保管しているテキスト、写真、動画を横断的に分析し、ユーザー個人に合わせた回答の提供を実現する。

つまり、個人向けAIアシスタント機能と言い換えることができる。汎用的な存在だったGeminiが、この機能を有効にするだけでユーザー個人専用のAIアシスタントに進化する。

GoogleはPersonal Intelligenceのわかりやすい例として、Google LabsおよびGemini担当バイスプレジデントを務めるJosh Woodward氏の体験を紹介している。この体験は自家用車のタイヤ交換時に、タイヤのサイズを失念していたことに気がつくところから始まる。

店先の列に並んでいた同氏は車に戻って確認する方法ではなく、Geminiに質問する方法を選択。GeminiはPersonal Intelligence機能を活用し、Googleフォトから自家用車を探し出し、その写真からタイヤのサイズを特定。さらにノーマルタイヤ、全天候型などのオプションと、それぞれの価格および評価を提示し、円滑にサポートした。

プライバシーに配慮した設計とパーソナライズ機能

Personal Intelligenceの最優先目標はプライバシーの保護とされる。取り扱うユーザーデータをGoogle内部で処理し、機密データを外部に送信しない仕組みで、他社のように企業間連携によるリスクがない点が強調されている。

データの学習利用についてもプライバシーに配慮した設計がなされている。同機能は必然的にGmailやGoogleフォトなどの個人データを取り扱うが、Googleはこれらデータをそのままの形で学習に使用しないと説明。会話やデータから個人情報をフィルターリングおよび難読化し、個別のデータを隠蔽することで、回答の「手順」を学習させるという。

機能面では回答の根拠となる情報ソースを可能な範囲で提示する点が優位性として挙げられている。ユーザーはこれら根拠を確認することで、回答の正確性を検証することができる。

さらに、個人向けの回答調整機能も提供される。回答が好みに合わない場合はその場で訂正することが可能。特定のチャットで機能を一時停止する指示にも対応する。

ベータテストへの参加とフィードバックを募集

Personal Intelligenceは米国内のGoogle AI ProおよびAI Ultraの加入者(個人利用)に対して段階的な展開を開始する。ベータ版としてリリースし、設定から機能を有効にすることで利用可能になる。

機能の対象はWeb版、Android、iOSのGeminiおよびGeminiモデルピッカー内の全Geminiモデルとされる(Google検索のAIモードは近日中の対応を予定)。一部のグループから提供を開始し、徐々に利用地域を拡大。無償ユーザーへの提供も予定されている。

Googleは今回のベータ版に不具合が存在することを明らかにしている。徹底的なテストを実施したが完全な排除には至らず、不正確な回答や無関係なトピックを関連付ける「過剰なパーソナライゼーション」を引き起こす可能性があるという。

同社はこれら問題の解決を目指すとして不具合に遭遇したユーザーに対し、Geminiの回答に「悪い回答(thumbs down)」を付けてフィードバックを提供して欲しいと呼びかけている。