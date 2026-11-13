Windows Latestは2026年11月10日(現地時間)、「I tested Windows 11 November 2026 update, here's what's new, improved, and fixed」において、Windows 11バージョン26H2、25H2向けの11月のセキュリティ更新プログラム「KB5132061」がリリースされたとして、その変更点を紹介した。

この更新プログラムには、10月28日に公開されたオプション更新プログラム「KB5127936」の改善内容も含まれる。エクスプローラーの右クリックメニュー刷新やタスクバーの操作性改善などが盛り込まれているが、一部の新機能は段階的に提供されるため、更新プログラムを適用してもすぐに利用できるとは限らない。

この更新プログラムには、10月28日に公開されたオプション更新プログラム「KB5127936」の改善内容も含まれる。エクスプローラーの右クリックメニュー刷新やタスクバーの操作性改善などが盛り込まれているが、一部の新機能は段階的に提供されるため、更新プログラムを適用してもすぐに利用できるとは限らない。

タスクバーやEdgeの操作性も向上

タスクバーでは、アプリアイコンにマウスポインターを合わせた際に表示されるウィンドウプレビューのアニメーションが改善される。複数のアプリアイコン間でポインターを移動した際、プレビューの切り替えが滑らかになる。

また、複数のディスプレーを利用する環境では、外部ディスプレーの接続や切断に伴うタスクバー設定の保持についても改善が加えられた。

Microsoft Edgeでは、新たな起動高速化の仕組み「Accelerated App Launch」が導入される。Edgeがバックグラウンドで動作している場合に、Windowsから既存のEdgeプロセスへ直接通知することで、リンクをクリックした際などの起動待ち時間を短縮する。

この機能はWindows 11 25H2、26H2、26H1で利用でき、Microsoft Edgeバージョン150以降が必要となる。特にPCに負荷がかかっている環境で、起動時間の改善が期待できる。

スマートフォン連携（Phone Link）では、スタートメニューに表示される最近のメッセージや通知にマウスポインターを合わせると、内容をプレビューできるようになる。スマートフォン連携の設定から、この機能を管理することも可能だ。

なお、タスクバーのアニメーション改善やスマートフォン連携の新機能は段階的に提供される。

Windowsの復旧機能を強化、USBメモリなしで再インストール

Windowsの復旧機能では、新たに「クラウドリビルド（Cloud rebuild）」が追加される。Windows UpdateからOSイメージとデバイスドライバーをダウンロードし、USBメモリや独自のインストールイメージを用意せずにWindows 11を再インストールできる機能だ。

Windowsが正常に起動する場合は、設定アプリの「システム」→「回復」から利用できる。OSが起動できない場合でも、Windows回復環境（WinRE）から実行できる。

ただし、クラウドリビルドはWindowsを再インストールする機能であり、実行時にはデータ消去に関する警告が表示される。ファイルを削除する方法に加え、ストレージの消去機能を利用してデータを安全に消去する方法も選択できる。後者の処理は元に戻せないため、実行前には必要なデータのバックアップが重要となる。

Windows回復環境も改善され、Windowsに保存されている対応Wi-Fiプロファイルを復旧時に自動利用できるようになる。これにより、クラウドリビルドなどでネットワーク接続が必要な場合に、Wi-Fiの認証情報を改めて設定する手間を減らせる。

Windowsバックアップには「復元の要約（Restore Summary）」も追加される。新しいPCにバックアップを復元した後、復元されたWindowsの設定やMicrosoft Storeアプリの一覧を確認できる。

これらの復旧関連機能は段階的に提供される。

Xboxモードやアクセシビリティ機能も改善

Xboxモードでは、ゲーム利用時のタスクビューが刷新される。画面下部にナビゲーションバーが追加され、デスクトップへの復帰や電源関連の操作にアクセスしやすくなる。

アクセシビリティ機能では、拡大鏡がディスプレーごとのズーム倍率設定に対応する。複数のディスプレーを使用している場合に、それぞれ異なる倍率で画面を拡大できるほか、拡大表示する領域を固定する機能も追加される。

ナレーターでは、対応するMicrosoft 365アプリやWebブラウザにおいて、数式の読み上げとナビゲーションが可能になる。ただし、対応言語には制限がある。

このほか、Unicode 17.0への対応や、IPv6のみのネットワーク環境でIPv4アプリケーションの通信を支援するIPv6 CLATへの対応も盛り込まれている。

セキュリティ機能を強化、VPNやUSBオーディオの不具合も修正

セキュリティ面では、対応するPCでメモリ整合性（HVCI）を有効化する対象が拡大される。メモリ整合性は、カーネル領域で実行されるコードの安全性を高め、悪意のあるドライバーなどによる攻撃を防ぐための機能だ。

今回の改善により、対応PCではWindowsの更新時にメモリ整合性が有効化される場合がある。ただし、ユーザーやIT管理者が既に設定した内容は尊重される。

11月のセキュリティ更新では、NTLMのメッセージ署名も強化された。非匿名接続に対してクライアントが既定で署名を提供できるようにすることで、NTLMリレー攻撃のリスク低減を図る。

不具合修正では、9月のセキュリティ更新以降、一部のUSB Audio Class 1.0機器で発生していた問題に対応した。対象機器が起動できず、デバイスマネージャーにエラーコード「Code 10」が表示されたり、音声が出力されなくなったりする問題を修正している。

また、一部のAMD製グラフィックスカードでHDMIやDisplayPort経由の音声再生が失敗する問題も修正された。

企業向けの機能では、Always On VPNで接続が完了しなくなる問題や、リモートデスクトップ接続時に証明書の不一致によって接続が失敗する問題に対応した。Windows Sandboxが予期せず終了する問題、AMD製プロセッサー搭載PCでWSL2のネストされた仮想化が利用できない問題なども修正されている。

このほか、BitLockerの起動前PIN入力処理や、スマートアプリコントロールを再度有効化できない問題についても改善が加えられた。

対象バージョンとインストール方法

11月のセキュリティ更新プログラム「KB5132061」は、Windows 11 26H2と25H2の全エディション、および24H2のEnterpriseとEducationが対象となる。

Windows 11 24H2のHomeとProは2026年10月13日にサポートが終了しており、今回の更新プログラムの対象外となる。一方、24H2のEnterpriseとEducationには、引き続きセキュリティ更新プログラムが提供される。

ただし、24H2向けには2026年10月以降、セキュリティ以外のプレビュー更新プログラムが提供されていない。そのため、今回紹介した右クリックメニューの刷新など、10月のプレビュー更新に含まれていた新機能は、基本的に25H2と26H2向けとなる。

更新プログラムをインストールするには、設定アプリの「Windows Update」を開き、「更新プログラムのチェック」をクリックする。セキュリティ更新プログラムは通常、自動的にダウンロード・インストールされるが、更新を一時停止している場合は再開する必要がある。

なお、今回の更新には10月26日に公開された定例外更新プログラム「KB5134133」の修正内容も含まれる。Windowsのインストールメディアを更新するIT管理者は、セキュアブートの検証に使用する「boot.stl」ファイルも適切に組み込む必要がある。ファイルが含まれていない場合、インストールメディアから正常に起動できなくなる可能性がある。