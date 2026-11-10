Windows Latestは2026年11月5日(現地時間)、「Windows 11 using most of your RAM? Microsoft says that’s a good thing, as “the real test is whether your PC stays responsive”」において、4GB、8GB、16GBの仮想環境で検証した結果を伝えた。

MicrosoftのWindowsおよびデバイス部門プレジデントを務めるPavan Davuluri氏は11月3日、ブログで、パフォーマンス評価はメモリ使用量より実際の応答性が判断基準になると説明した。同氏はメモリを机、SSDを引き出しにたとえ、机に資料を置けばすぐ使えるが、引き出しから取り出すには時間がかかると表現した。

オペレーティングシステムの応答性という観点からは、机がいっぱいの状態のほうが優れるとも述べ、新しいWindows 11では圧縮処理などを最適化してより多くのデータをメモリに保持する改善を施したという。

Windows LatestがWindows 11のメモリ使用状況について、4GB、8GB、16GBの仮想環境で検証した結果を紹介した

メモリ使用率が高くても問題ない理由とは

メモリには「使用中」と「利用可能」の2つの状態が存在する。「使用中」はWindowsやアプリが実際に使用している作業領域で、「利用可能」は空き領域とスタンバイ領域を意味する。

タスクマネージャーの「キャッシュ済み」は「利用可能」のスタンバイ領域に分類される。この領域のデータがWindowsやアプリから要求されると「使用中」に遷移し、空き領域が不足すれば古いものから破棄される仕組みだ。

今回Microsoftは、圧縮処理などを見直すことで多くのデータを机の上に並べる改善を導入したと説明した。この「圧縮」をタスクマネージャーで確認すると「使用中」に分類されており、キャッシュデータではないことがわかる。

4GB・8GB・16GB環境で検証、メモリ使用量はどう変わる？

今回Windows Latestは、Windows 11 26H2 ビルド26340.9843をVMware上で起動し、メモリを4GB、8GB、16GBに変えてメモリ領域の変化を測定した。起動直後の「使用中」サイズは順に2.4GB(60%)、2.9GB(36%)、3.7GB(23%)。「利用可能」は1.6GB、5.1GB、12.3GB。「キャッシュ済み」は1.3GB、2.1GB、1.9GBだった。16GB環境の「使用中」は4GB環境より1.3GB多い結果となり、圧縮メモリはいずれも0MBだった。

一方、「キャッシュ済み」のサイズは8GB環境の2.1GBから16GB環境の1.9GBに減少した。Windows Latestの記者は「想定していたほど当たらなかった」と述べ、今回の改善でキャッシュも積極的に利用し、増加すると予想していたとみられる。

メモリ不足を判断する3つの兆候、コミット済みにも注意

「コミット済み」はアプリが実際に要求しているメモリ領域のサイズの合計だ。これを理解するには仮想アドレス空間の概念を把握する必要があり、多少難解な部分となる。

アプリを起動するとバイナリーデータがストレージから読み出され、メモリ上に展開される。この展開先は「仮想アドレス空間」と呼ばれる偽のメモリ空間で、物理メモリとは異なる領域が割り当てられる。

しかし、バイナリーデータ(プログラム)を実行するには物理メモリにも展開する必要がある。そこでWindowsは仮想アドレス空間の一部を物理メモリに複写(マッピング)して実行する。プログラム自体は仮想アドレス上で動作し、物理メモリとのアドレス交換はCPU内部で行う。

一部分のみを物理メモリにマッピングする仕組みにより、大きなアプリを起動しても物理メモリの消費を抑えることができる。さまざまなアプリの同時実行が可能な理由はここにある。

「コミット済み」は仮想空間であり、物理メモリを超えるサイズの割り当てが可能だ。ただし、無限に拡大できるわけではない。その上限はタスクマネージャーで確認できる。そして、この上限には警戒する必要がある。

Microsoftによると、「空き領域」がほぼゼロになり、「圧縮」メモリが増え続け、「コミット済み」が上限に近づく状態になるとシステムが不安定になるという。新しいWindows 11では「使用中」および「圧縮」を増加させる改善が導入された。

Webブラウザのタブを大量に開く場合や、WebView2アプリの起動時には注意が必要だ。Windows Latestは条件に近づいた場合、メモリ消費の大きいアプリを速やかに終了するように推奨している。なお、メモリクリーナーなどのユーティリティツールはデータの再読み込みを招くだけで意味がないと述べ、利用を推奨していない。