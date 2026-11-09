Windows Latestは2026年11月5日(現地時間)、「Discord is killing its Electron app that can eat 4GB of RAM on Windows 11, and the Rust rebuild uses just 290MB」において、Discordがデスクトップアプリの開発基盤であるElectronを廃止し、RustとGPU対応のユーザーインタフェース技術「GPUI」を採用した新クライアントへの移行を進めていると報じた。

Discord の共同創業者兼最高技術責任者(CTO: Chief Technical Officer)を務めるStanislav Vishnevskiy氏が明らかにした。新クライアントではElectronを廃止し、メモリ消費量や起動速度の改善を目指すという。

最大4GB超のメモリ消費、Rust版では約290MBに

現行のDiscordデスクトップ版はElectronを基盤としている。ElectronはChromiumをアプリごとに同梱する仕組みであり、アプリケーションの実行に必要なWebブラウザー関連のファイルを個別に保持する。WindowsのAppDataフォルダー内にあるDiscordのディレクトリからも、Chromium関連のファイルを確認できる。

ElectronはWebUIフレームワークの中でもリソース消費が問題となりやすく、Discordは消費量が大きいアプリの1つとされる。Windows Latestの記者によると、Discordをバックグラウンド起動した場合、アイドル状態でも使用量は1～2GBに達するという。

Discord自身もWindows版のメモリ消費問題を認識している。同社の従業員は2025年12月のRedditへの投稿で、通常のメモリ使用量は1GB未満であるものの、4GBを超えた際にクライアントを再起動するテストを実施していると説明した。これはメモリ使用量の上限超過に対応する暫定的な措置だ。

今回の刷新で、この問題が解決される可能性がある。Vishnevskiy氏はXへの投稿で、Discordが2018年からRustを早期導入してきた経緯を説明した。インフラ、音声技術、現行クライアントの一部はすでにRustを使用しており、クライアント全体をRustに移行することが長年の目標だったという。

約290MBの消費で動作するRust版のDiscord 出典：Vishnevskiy氏のXへの投稿

この投稿では、Rust版とみられるアプリの消費メモリも公開された。タスクマネージャーの一部を切り取ったとみられる画像には、「Discord Phoenix」のアプリ名と「290.2MB」の消費メモリを確認できる。具体的な動作状況が定かでないため正確なことは言えないが、従来版と比較してメモリ消費量が大幅に削減される可能性を示している

ElectronからRustとGPUIへ、アプリの構成を刷新

新しい構成ではElectronだけでなく、React Nativeも廃止する。モバイル版はネイティブUIを維持し、デスクトップ版とRustによるアプリケーションコードを共有する方針だ。また、採用する技術はTauriではなくGPUIであると同氏は明言した。

TauriもRustに対応するが、一般的にはOS標準のWebViewを利用してWebベースの画面を表示する。GPUIの採用が明言されたことにより、Electronを利用した従来の画面構成から移行する方針が示された。

Windows Latestによると、新クライアントでは起動時に表示される「Starting」画面も省略される見通しだ。Electronのライブラリを読み込む必要がなくなったためで、起動時間も短縮すると予想されている。