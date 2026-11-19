グラファーは11月18日、鹿児島県鹿屋市が市民課業務の電話対応に、生成AIを活用した電話応答サービス「Graffer AIオペレーター」を導入したと発表した。同日から運用を開始し、定型的な問い合わせにはAIが24時間365日対応する。

話し言葉による問い合わせにAIが回答

Graffer AIオペレーターは、市民の発話内容をAIが認識し、事前に登録された情報に基づいて回答する電話応答サービス。鹿屋市では、住民票や印鑑登録証明書などの証明書の発行、マイナンバーカードの申請・受け取り、出生届をはじめとする戸籍の届出など、市民課業務に関する問い合わせに同サービスを利用する。

市民は専用の電話番号に電話をかけ、「住民票の取り方を教えて」「子どもが生まれたので届出をしたい」など、普段の会話と同じように質問できる。AIは、市があらかじめ登録した手続き情報を基に、音声で案内する。市役所の閉庁時間や土日、祝日も利用可能だという。

AIが用件を整理して担当職員へ転送

AIが回答できない内容や個別の判断が必要な問い合わせについては、AIが用件を整理した上で担当職員へ電話を転送する。ただし、担当職員への転送は、開庁時間にあたる平日の8時30分から17時15分までとなる。

利用イメージ

同サービスは、会話ログの要約や文字起こしなどの機能も備える。グラファーは運用開始後も応答ログを分析し、AIによる案内内容の改善策を提案するなど、鹿屋市を継続的に支援するとしている。