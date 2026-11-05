ヒューマンリソシアは11月5日、国内の就業者数の変化を職種別に分析した「人材動向レポート2026 ～職種別就業者編～」を発表した。2015年から2025年までの10年間で、技術者は42.1％増加した一方、生産や建設、サービスなどを支える現場職は0.8％増にとどまった。また、現場職では25～44歳の就業者が減少していることも明らかになった。

同調査は、総務省の「労働力調査」などの公的統計をもとに、2015年から2025年までの国内の就業者数の変化を職種別、男女別、年齢階級別などで分析したもの。

調査によると、「専門・技術職」の就業者数は2015年の1054万人から2025年には1352万人となり、10年間で298万人（28.3％）増加した。就業者全体に占める割合も16.5％から19.8％に上昇し、約5人に1人が専門・技術職に従事している。

一方、生産工程や建設、サービス提供などを担う「現場職」は、2977万人から3000万人へと0.8％の増加にとどまった。就業者全体に占める割合は46.7％から43.9％に低下しており、職種によって就業者数の変化に大きな違いがみられた。

技術者は117万人増加、情報通信業では65％増

専門・技術職のなかでも、特に増加が目立ったのが「技術者」だ。2015年の278万人から2025年には395万人となり、10年間で117万人（42.1％）増加した。保健医療従事者の23.5％増、教員の13.7％増などと比べても、高い増加率となっている。

技術者を男女別にみると、女性は25万人から60万人へと2.4倍に増加した。技術者全体に占める女性の割合も9.0％から15.2％に上昇している。

また、情報通信業で働く技術者は98万人から162万人へと増加し、10年間の増加率は65.0％に達した。ITエンジニアなどの増加が、技術者全体の就業者数の伸びを支える一因となっている。

現場職では35～44歳が143万人減少、65歳以上は103万人増

年齢別の就業者数の変化をみると、専門・技術職と現場職では対照的な傾向がみられた。同調査では「現場職」を、サービス職、保安職、農林漁業、生産工程、輸送・機械運転、建設・採掘、運搬・清掃・包装等の職種を合計したものと定義している。

現場職では、25～34歳が59万人減少し、35～44歳は143万人減少した。一方、24歳以下は39万人、65歳以上は103万人増加しており、若年・中堅層の一部が減少する一方で、高齢層が増加している。

これに対し、専門・技術職ではすべての年齢階級で就業者数が増加した。特に25～34歳は82万人増加しており、同年代が59万人減少した現場職とは対照的な結果となった。