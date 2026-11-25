伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は11月25日、クラウドネイティブ技術支援サービス群「C-Native」に、AI駆動開発を支援する2つのメニュー「C-Native Harness」と「C-Native CodeSpire」を追加したと発表した。ITインフラのガバナンス強化と開発環境の標準化を支援する。価格は700万円（税別）から。AI駆動開発のガバナンス強化に取り組む企業を中心に展開し、3年間で10億円の売上を目指す。

AIが生成・変更したコードもルールに沿って統制

インフラの構成をコードで記述・管理するIaC（Infrastructure as Code）の活用が進む一方、AI利用の拡大に伴って開発環境や運用ノウハウが分散し、インフラの構成・権限・品質・セキュリティを統一的に管理することが課題になっているという。AIの進化に合わせて開発環境を迅速に構築・拡張しながら統制する仕組みの重要性も高まっているとしている。

C-Native Harnessは、クラウド環境やシステムの実行基盤をコードで構築・管理する際に、構成・権限・セキュリティのルールを適用するメニュー。AIが生成・変更したコードもルールに沿って統制し、設定ミスや情報漏えいなどのリスク低減を図る。

C-Native CodeSpireは、テンプレートやツールなど、AI駆動開発に必要な共通の開発環境を提供する。Harnessで定めた標準ルールや設定を適用することで、環境構築の工数削減と全社展開を支援する。

CTCは、クラウドネイティブ技術の導入・運用で培った知見と、自社利用や実案件で蓄積したノウハウを生かして支援するとしている。

今後はC-Nativeのメニューをさらに拡充するほか、データ活用基盤の構築を支援する「D-Native」を含む同社のサービス群との連携も視野に入れる。10月に提供を開始した、AIを活用した新規アプリケーション開発・既存システム刷新支援サービス「A-Native」と組み合わせ、新規開発から段階的なクラウド移行・モダナイズまでを一貫して支援する。

編集部メモ

C-Nativeは、CTCが2020年10月に提供を開始したサービス。当初は、レッドハットのコンテナ管理プラットフォーム「Red Hat OpenShift」を利用し、コンテナ型仮想化の導入や移行、運用支援などをパッケージ化して提供していた。2022年4月には、設定ファイルをもとにインフラを自動で構築する機能など、3つの機能を追加している。

A-Nativeは日本IBMとの協業によるサービスで、開発工程を支援する「A-Native Develop」に、日本IBMの開発支援ツール「IBM Bob」を採用している。