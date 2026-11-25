Neowinは2026年11月21日(米国時間)、「Guide: What is the difference between Shut down, Sleep, and Hibernate in Windows 11? - Neowin」において、 Windows 11に搭載されている3種類の電源管理機能「シャットダウン」、「スリープ」、「休止状態」について解説した。

それぞれ消費電力や復帰速度、作業状態の保持方法には違いがあり、ユーザーは特性を把握して活用する必要がある。

Windows 11のスタートメニューから表示した電源メニュー。初期設定によっては「休止状態」が表示されない

シャットダウンとは？ アプリを終了してPCの電源を切る

シャットダウンはアプリを終了して、PCの電源を切断する機能だ。Windows 11のスタートメニューから標準で利用できる。スタートメニューを開き、右下にある電源アイコンを選択すると、シャットダウンの項目が表示される。

この機能を実行すると、起動中のアプリはすべて終了する。アプリによっては、終了前に作業内容の保存を求めるメッセージが表示される場合がある。

シャットダウン後は、電源を管理する回路を除いて電力が遮断される。復帰手段が電源ボタンのみのデバイスでは消費電力をほぼゼロに抑えられる。一方、マウスやキーボード、ネットワーク経由での電源オンに対応するデバイスでは、バッテリーをわずかに消費する可能性がある。

シャットダウンから再びPCを起動すると、OSの起動処理が実行される。ただし、高速スタートアップが有効な場合は、シャットダウン時に保存したシステム情報を利用して起動時間を短縮する。

スリープとは？ 作業状態を保持して素早く復帰

スリープもスタートメニューから標準で選択できる。PCを低消費電力状態に移行させ、起動中のアプリケーションや作業中のセッションをメモリに保持する仕組みだ。

作業状態がメモリに残るため、スリープからの復帰は速い。中断した作業をすぐに再開したい場合や、短時間だけPCから離れる場合に適している。ただし、シャットダウンや休止状態と比べてバッテリーの消費が大きいため、長時間の利用には注意が必要だ。Windowsにはバッテリー残量が極端に少なくなった際に、作業状態を保存して電源を切る仕組みもある。

ノートPCでは、ノートPCのカバーを閉じた際に自動でスリープに移行する設定が一般的に利用される。電源ボタンを押してスリープに移行させる方法もあり、スタートメニューを開く手間を省ける。

休止状態とは？ 作業状態を保存して消費電力を抑える

休止状態(Hibernate)は、メモリ上に保持されている作業状態をSSDなどのストレージに保存してから電源を切る機能だ。スリープとは異なり、作業状態を保持するためにメモリに電力を供給し続ける必要がない。

かつてシャットダウンやスリープと同様に標準の電源メニューから利用できた。ただし、Windows 11では初期設定で休止状態が電源メニューに表示されない場合がある。その場合は、コントロールパネルから設定を変更する必要がある。

Windows 11で休止状態を有効にする方法

設定手順は、コントロールパネルを開き、「電源オプション」をクリックする。続いて「電源ボタンの動作を選択する」をクリック→画面上部の「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックする。

最後に、画面下部にある「休止状態」のチェックボックスを有効にすると、電源メニューに項目が表示される。ただし、休止状態に対応していないPCもある。

シャットダウン・スリープ・休止状態の使い分け

休止状態はスリープと似ているが、バッテリー消費をさらに抑えられる点が特徴だ。その反面、復帰時にはストレージからメモリを復元する必要があるため、スリープより時間がかかる。

Microsoftは、ノートPCやタブレットを長時間使用せず、その間にバッテリーを充電できない場合に、休止状態の利用を推奨している。

シャットダウン・スリープ・休止状態の使い分け

比較項目 シャットダウン スリープ 休止状態 消費電力 極めて少ない 少ない 極めて少ない 起動・復帰速度 OSの起動処理が必要 速い スリープより遅い 作業状態の保持 原則なし メモリに保持 ストレージに保存 適した場面 その日の作業終了時 短時間の離席 長時間の離席・移動時

※消費電力や起動・復帰速度はPCの仕様や設定によって異なる。

短時間PCから離れる場合はスリープ、作業状態を維持したまま長時間PCを使用しない場合は休止状態、その日の作業を終えた場合はシャットダウンが適している。また、Windowsの動作が不安定になった場合は、高速スタートアップの影響を受けない「再起動」を選択するとよい。