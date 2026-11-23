MicrosoftはWindows Security release notes - Windows Insider Program | Microsoft Learnにおいて、Windows 11のセキュリティ機能を強化し、PCにインストールされたアプリやドライバー、ファームウェアの既知の脆弱性を確認できる新機能「Emerging risks」の展開を開始した。

Emerging risksは、脆弱性が確認されたソフトウェアを表示するだけでなく、利用可能な更新プログラムの適用や、修正手段がないアプリの削除を案内する。利用者は脆弱性の詳細情報を確認したうえで、必要な対策を判断できる。

Windows関連の情報を伝えるWindows Latestも11月19日(現地時間)、「Windows 11 is quietly tracking dangerous flaws in your PC’s apps, drivers and firmware, and Microsoft calls them “Emerging risks”」において、同機能の概要とプレビュー版での検証結果を報じている。

Windows 11に脆弱性を通知する新機能が登場した（出典：Microsoft）

アプリやドライバーの脆弱性を確認、更新や削除を案内

Microsoftの公式発表によると、Emerging risksは、PCにインストールされたアプリ、ドライバー、ファームウェアのうち、確認済みの脆弱性に関連するものを表示する機能だ。脆弱性を修正する更新プログラムが提供されている場合は、その適用を案内する。

一方、脆弱性が修正されていないアプリについては、修正プログラムが提供されるまでアンインストールすることを提案する。脆弱性ごとの詳細情報も確認できるため、利用者が対処の必要性を判断する際の参考になる。

Windows Latestによると、プレビュー版のコードには、脆弱性に関連するソフトウェアの情報を確認し、対処方法を案内する仕組みが含まれているという。インストール済みのソフトウェアを既知の脆弱性情報と照合する仕組みとみられるが、Microsoftは具体的な照合方法や情報源を明らかにしていない。

Windows Latestの記者がプレビュー版を検証したところ、Emerging risksの画面には、必要な情報が不完全、または信頼できないため、現在はリスク情報を判断できないというメッセージが表示された。脆弱性の一覧や具体的な対処方法は確認できず、現段階では機能が十分に動作していないとみられる。

Emerging risksは、Windowsセキュリティのバージョン「1000.29700.0.1003」で展開が開始された。現時点ではWindows Insider Program向けのプレビュー段階にあり、一般ユーザーへの提供時期は未定だ。

他社製ソフトウェアの脆弱性対策を支援

Windows PCのセキュリティを維持するには、OSだけでなく、インストールされているアプリやドライバー、ファームウェアについても、脆弱性への対処が欠かせない。

Microsoftは自社製品の脆弱性について修正プログラムを提供できるが、他社製ソフトウェアの更新を一律に管理することは難しい。開発企業が参加する統合アップデートプログラムも存在するものの、すべてのソフトウェアが対象になるわけではない。

特に、ドライバーやファームウェアの脆弱性は、利用者が問題の存在に気付きにくい場合がある。脆弱性が公表されても、更新プログラムの提供状況を確認し、適切な対策を講じるには一定の知識が必要になる。

Emerging risksが導入されれば、こうした他社製ソフトウェアの脆弱性についても、Windowsセキュリティを通じて利用者に注意を促すことが可能になる。これまで把握できていなかったリスクを認識し、更新や削除などの対策につなげられる点に意義がある。

また、利用者が脆弱性の存在を認識する機会が増えることで、ソフトウェアの開発企業に対しても、修正プログラムの早期提供を促す効果が期待できる。

ただし、Emerging risksは脆弱性を自動的に修復する機能ではない。Microsoftが示す対処方法を参考に、利用者自身が更新プログラムの適用やアプリの削除などを判断する必要がある。

企業で利用するPCの場合、業務アプリや周辺機器との互換性を確認せずにドライバーやファームウェアを更新すると、業務に影響が生じる可能性もある。脆弱性の深刻度や修正プログラムの提供状況を確認し、必要に応じてシステム管理者と連携して対処することが重要だ。

Emerging risksは、こうした判断に必要な情報をWindowsセキュリティ上で確認できるようにする機能として、今後の展開が注目される。