Windows 11では、通常、OSがインストールされているドライブに「C:」が割り当てられている。なぜアルファベットの最初の文字である「A:」ではないのか。

Windows Latestが「Why is your Windows 11 drive C: and not A:? Blame floppy disks nobody has used in decades, and Windows doesn’t even really need the letter」において、その理由を解説した。

現在のWindowsではSSDやハードディスクが主流だが、ドライブ文字(別名: ドライブレター)の仕組みにはフロッピーディスクが使われていた時代の名残があるという。

ドライブ文字の起源は1970年代のCP/M

ドライブ文字の起源は、コンピューター科学者のGary Kildall氏が1974年に開発したオペレーティングシステム「CP/M」とされる。開発元のDigital Researchが公開した1976年のCP/M 1.3の資料(PDF)によると、標準システムは2台のディスクドライブを扱い、最初のドライブをAと呼んでいた。

CP/M 2.2では最大16台に増加し、ドライブ文字にはAからPが割り当てられ、この仕組みはMS-DOSにも引き継がれた。ただし、CP/MがAとBをフロッピーディスク専用に定めていたわけではない。AとBは単に最初の2文字だった。両者をフロッピーディスクと結び付けたのはIBM PCとMS-DOSだ。

IBM PCで「A:」「B:」がフロッピーディスク用に

IBMは1981年8月、初代パーソナルコンピュータ「IBM 5150」を1565ドルで発売した。IBMの歴史資料によれば、基本モデルはメモリ16KBを搭載し、ディスクドライブは備えていなかった。ディスプレイ、フロッピーディスクドライブ2台、プリンタなどを追加すると、価格は約3000ドル高くなったとされる。

当時、OSやプログラム、文書の保存には5.25インチのフロッピーディスクが使われた。最初のドライブがA:、2台目がB:となり、A:からDOSやプログラムを起動し、B:に作業内容を保存する構成が一般的だった。ただし、フロッピーディスクドライブを1台だけ搭載するPCも存在した。

転機となったのが、1983年3月に発表されたIBM PC/XTだ。同機は10MBの「ハードディスク」と1台のフロッピーディスクドライブを搭載し、ハードディスクには「C:」が割り当てられた。2台目のフロッピーディスクドライブがないにもかかわらず、「B:」が使われなかった背景には、MS-DOSの仕様があったという。

1台のフロッピーディスクドライブを2台として扱う仕組み

Microsoftが1983年に発行した、「MS-DOSユーザーガイド」には、ドライブが1台しかない利用者向けの説明がある。この説明によると、DOSは物理的に1台しかないドライブを、論理的にA:とB:の2台として扱う仕組みを内蔵していた。

例えば「COPY COMMAND.COM B:」と入力すると、DOSはA:からファイルを読み込んだ後、B:用のディスクを挿入するよう利用者に求めた。B:のアクセス後、A:に戻る場合も同様にディスクの交換が必要となる仕組みだ。つまり、利用者自身がディスクを入れ替えることで、2台目のドライブを代用していた。

この仕組みによってB:は物理ドライブの有無にかかわらず確保され、ハードディスクにはC:が割り当てられた。Windows Latestによると、Microsoftの旧Knowledge Base資料Q51978にも、MS-DOSがA:とB:をフロッピーディスク用に割り当て、その後に最初のハードディスクへC:を割り当てる順序の記載があるという。

Windows 11でも「C:」が使われ続ける理由

こうした歴史的な事情により最初のハードディスクに「C:」が割り当てられ、その結果、システムファイルの保存先が「C:」となった。しかし、フロッピーディスクが市場から姿を消した今もなお「A:」に変更されないのはなぜか、という疑問が残る。

この疑問の答えは、Microsoftが重視している後方互換性の確保にある。Microsoftの技術者であるRaymond Chen氏は2005年のブログ記事で、MS-DOS時代のプログラムにはファイルパスにドライブ文字を必須とするものがあったと説明している。

その後も約40年にわたってインストーラーやスクリプトに「C:\Program Files」などのパスが組み込まれてきた。つまり、今になってシステムドライブを「A:」に変更すれば、こうしたプログラムの動作に支障を来す可能性がある。Windows Latestはこの影響を「最近のMicrosoft 365の障害が取るに足らないものに見える」と表現し、甚大な被害が予想されるとした。

Microsoftのディスク管理に関する資料も、Windowsやアプリケーションが保存されたドライブの文字を変更すると、アプリが正常に動作しなくなったり、ドライブを認識できなくなったりする場合があると警告している。

歴史的な経緯の中でシステムドライブは「C:」となり、さらに後方互換性を重視した結果、変更することができなくなった。これがWindowsのシステムドライブに「C:」を採用し続ける理由だ。

Windows 11で「A:」「B:」は使えるのか？

Windows 11でも、フロッピーディスク以外のドライブに「A:」や「B:」を割り当てることが可能だ。

管理者権限で「ディスクの管理」を開き、対象のドライブを右クリックして「ドライブ文字とパスの変更」を選択すると、利用可能なドライブ文字に変更できる。ただし、MicrosoftはWindowsやアプリケーションが保存されているドライブの文字を変更しないことを推奨している。

また、ドライブ文字そのものを使わない方法もある。WindowsではNTFSやReFSの空フォルダーに別のドライブをマウント(論理的な接続)できる。たとえば、USBメモリを「D:」として表示する代わりに、「C:\USBMEM」というフォルダーとして扱える。