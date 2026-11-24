Microsoftは2026年11月18日(現地時間)、Windows 11 バージョン26H2の自動配信を開始した。対象はIT部門の管理下にない24H2・25H2搭載PCで、段階的に配信を拡大する。対象となるPCでは、利用者がWindows Updateを手動で操作しなくても更新が適用される。

MicrosoftはWindows 11 バージョン26H2のサポート文書を更新し、自動配信を開始したことを明らかにした。対象となるのは、Windows 11 24H2および25H2を搭載し、IT部門による管理を受けていないPCだ。

Windows 11 26H2の自動配信、対象PCは？

これまで26H2を導入するには、利用者がWindows Updateを開き、手動でインストールを選択する必要があった。今回の変更により、対象となるPCでは利用者が手動で操作しなくても、26H2のダウンロードとインストールが実施される。

配信は段階的に拡大されるため、すべての対象PCに同じタイミングで更新が適用されるわけではない。互換性上の制限がないPCでは、今後数日から数週間以内に更新が適用される可能性がある。

更新に再起動が必要な場合は、通常、利用者のアクティブ時間外に予定される。自動更新を当面見送りたい場合は、Windows Updateの設定から更新を一時停止することができる。

8GBメモリ搭載PCでメモリ使用量が5GBから3.3GBに

Microsoftは2026年10月以降の更新プログラムを通じて、メモリ容量が8GBのPCにおける性能改善を進めている。スタートメニュー、検索、設定、エクスプローラーなどの応答性について、2026年1月の更新プログラム適用時と比較して最大20%の向上を実現したとしている。

Windows Latestは「Windows 11 26H2 will now install itself on your PC, and on our 8GB laptop, RAM use dropped from 5GB to 3.3GB after the update」において、8GBのメモリを搭載したPCで実施したテストで、Windows 11 25H2の起動直後に約5GBだったメモリ使用量が、26H2への更新と再起動を経て約3.3GBに減少したと伝えている。

こうした性能改善は高性能PCにも適用されるが、メモリ容量や処理能力に余裕の少ない端末ほど効果が表れやすいとみられる。なお、10月以降の更新プログラムに含まれる性能改善は26H2固有のものではない。

企業では既知の不具合や互換性に注意

今回の自動配信の対象には、個人用PCに加え、IT部門の管理下にない企業のPCも含まれる。

企業のIT管理者は、自社の端末が今回の自動配信の対象となるかを確認するとともに、業務アプリケーションや周辺機器との互換性、Microsoftが公開している既知の不具合を確認しておきたい。