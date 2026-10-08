マウスコンピューターは10月7日、インテル日本法人の設立50周年を記念したゲーミングデスクトップPC「G TUNE FZ-I7G80」を発売すると発表した。

インテルのコーポレートカラーである青色のLEDや、50周年記念の特別デザインを採用したモデルで、50台限定で販売する。価格は50万円（税込）から。発売日は決定次第、特設ページで案内する。

インテル日本法人50周年を記念した特別デザイン

G TUNE FZ-I7G80は、ゲーミングPCブランド「G TUNE」から登場するインテル日本法人50周年記念モデル。

ケース内部のライティングには、インテルのコーポレートカラーである青色LEDを採用。サイドパネルには50周年を記念した特別デザインを施す予定で、通常モデルとは異なる外観に仕上げる。

インテル日本法人の設立50周年を記念したG TUNEの限定モデル

購入特典として、インテルオリジナルのピンバッジ、ステッカー、フィギュアが付属する。これらの記念グッズは後日発送となる予定。

Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5080を搭載

主な仕様は、CPUに「Intel Core Ultra 7 270K Plus」、GPUに「NVIDIA GeForce RTX 5080」を採用。メモリは32GB、ストレージは1TBのNVMe SSDを搭載する。OSはWindows 11 Home。

CPUは24コア（8 Pコア、16 Eコア）構成で、最大動作周波数は5.50GHz。GPUには16GBのGDDR7ビデオメモリを備える。CPU冷却には360mmラジエーターを備えた水冷クーラーを採用した。

ネットワーク機能は10GbE対応の有線LAN、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5を搭載。電源は1000Wの80PLUS PLATINUM認証モデルを採用する。

本体サイズは約240×500×479mm（突起物を除く）、重量は約18.0kg。3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付属する。

販売は公式Webサイト、各ダイレクトショップ、G-Tune大阪、電話通販窓口で予定している。発売日時は今後、特設ページで公表する。