リモートロックジャパンは11月9日、同社が提供するビジネス向けスマートロック「RemoteLOCK」と、ステイシーが提供する宿泊施設向けクラウド型PMS（ホテル・旅館管理システム）「Staysee」のシステム連携を開始したと発表した。宿泊予約に連動して客室の暗証番号を自動発行し、鍵の受け渡しや管理にかかる業務を削減する。iPadを使ったセルフチェックインにも対応するStayseeと組み合わせることで、宿泊施設のフロント業務の省人化を支援する。

予約情報とスマートロックを連携し、鍵管理を自動化

宿泊業界では人手不足を背景に、フロント業務の省人化が課題となっている。一方、中小規模の旅館やホテルでは、システム導入にかかる費用やIT専任スタッフの不足がDX推進の障壁となっているという。

今回の連携では、Stayseeの宿泊予約に応じて、滞在期間中のみ有効なRemoteLOCKの暗証番号が自動で発行される。宿泊客がセルフチェックインを完了すると、暗証番号が記載されたレシートが自動で印刷され、その番号を使って客室に入室できる仕組みだ。

これにより、フロントスタッフが物理鍵やカードキーを受け渡す必要がなくなり、鍵の発行・管理や紛失時の対応にかかる負担を軽減できるとしている。宿泊客にとっても、グループでの滞在中に誰が鍵を持つかを気にせずに済むなど、利便性が高まるという。

iPadを活用したセルフチェックインと組み合わせ、無人フロントも構築可能

Stayseeは、初期費用0円、月額数千円から利用できるクラウド型PMSだ。ビジネスホテルに加え、旅館特有の「1泊2食付きの食事管理」や「複雑な部屋割り」にも対応する。パソコン操作に不慣れなスタッフでも扱いやすい画面設計を特徴とし、紙やExcelによるアナログ管理からの移行を支援する。

同サービスには、セルフチェックインや無人運営向けのオプションとしてスマートホテリエシリーズが用意されており、RemoteLOCKと連携できるのはその「無人ホテルプラン」だ。iPad、レシートプリンター、決済端末を用意すれば、宿泊台帳への記入から支払いまでを宿泊客自身で完結でき、英語・中国語・韓国語の多言語にも対応する。RemoteLOCKとの連携により、チェックインから暗証番号の受け取り、客室への入室、精算までを非対面で済ませられる。宿泊客のスマートフォンでチェックインし、暗証番号を画面に表示する機能も近日リリース予定としている。

iPadを使ったセルフチェックイン（左）とスマートフォンでのチェックイン操作イメージ（右）

リモートロックジャパンは、両サービスの組み合わせにより、IT人材や予算が限られる中小規模の宿泊施設でも、初期投資を抑えながら非対面・無人フロントを構築できるとしている。

クラウドで入室権限を管理、既存業務システムとの連携にも対応

RemoteLOCKは、Wi-Fi接続とクラウド管理機能を備えたビジネス向けスマートロックだ。予約客ごとに異なる有効期限付きの認証コードを発行・管理でき、ホテルや旅館、民泊のほか、貸し会議室やオフィス、公共施設などでも利用されている。

StayseeとRemoteLOCKの連携による、宿泊予約からセルフチェックイン、客室への入室までの流れ

APIを通じて予約サービスや業務システムと連携し、認証コードを自動で発行・通知できる点が特徴だ。今回のStayseeとの連携も、予約管理と入室管理を結び付け、スタッフによる手作業を減らす取り組みとなる。連携の詳細はRemoteLOCKのStaysee連携紹介ページで確認できる。

同社は今後も、宿泊管理システムや周辺設備との連携を強化する方針だ。iPadによるセルフチェックインとクラウド型の鍵管理を組み合わせることで、IT専任スタッフがいない宿泊施設でも省人化を進めやすくなる。