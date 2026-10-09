Microsoftは公式サポートページで、Office 2021のサポートを2026年10月13日に終了すると案内している。Office 2021は、2021年10月に発売された買い切り版のOffice製品。Microsoft 365のように月額・年額のサブスクリプション料金を支払う必要がなく、WordやExcel、PowerPointなどを利用できる。

今回サポートが終了するのは、「Office Home & Student 2021」「Office Home & Business 2021」「Office Professional 2021」などの製品。企業向けの「Office LTSC 2021」も同じ2026年10月13日にサポートが終了する。

サポート終了後もWordやExcelは使えるが、セキュリティ更新は停止

Office 2021はサポート終了後も、直ちに利用できなくなるわけではない。インストール済みのWordやExcel、PowerPointなどは、引き続き動作する可能性がある。

ただし、10月13日のサポート終了に伴い、Microsoftによる以下のサポートが停止する。

セキュリティ更新プログラムの提供

不具合の修正

ソフトウェア更新プログラムの提供

電話やチャットによる技術サポート

特に注意したいのが、セキュリティ更新プログラムの停止だ。サポート終了後に新たな脆弱性が発見されても、Microsoftから修正プログラムが提供されなくなるため、マルウェア感染などのセキュリティリスクが高まる可能性がある。

Microsoftは、Office 2021向けの延長サポートや拡張セキュリティ更新プログラム（ESU）を提供しないとしている。

Office 2021からの移行先は？ Office 2024とMicrosoft 365

Office 2021を利用しているユーザーの主な移行先としては、買い切り版の「Office 2024」と、サブスクリプション型の「Microsoft 365」が挙げられる。

Office 2024は、一度購入すれば継続的なサブスクリプション料金を支払わずに利用できる製品だ。Microsoftによるサポートは2029年10月9日まで提供される予定となっている。

一方、Microsoft 365は月額または年額料金を支払って利用するサービスで、契約期間中は継続的に機能更新やセキュリティ更新を受けられる。

また、利用する機能によっては、無料のWeb版Microsoft 365も選択肢となる。ただし、デスクトップ版と比較すると利用できる機能に制限があるため、業務で使用している機能やファイルとの互換性を確認する必要がある。

なお、企業向けの買い切り版「Office LTSC 2021」も、同じ2026年10月13日にサポートが終了する。企業や組織では、Microsoft 365 AppsやOffice LTSC 2024などへの移行が推奨されている（関連記事：Office LTSC 2021はいつまで？サポート終了日と移行先（Microsoft 365）を解説）。

Microsoftは10月7日に公開した公式ブログで、中小企業に対し、Office 2021のサポート終了を機に「Microsoft 365 Business Standard」や「Microsoft 365 Business Premium」への移行を提案した。メールや会議、ファイル共有などの業務環境を整えることで、将来的なAI活用に向けた準備にもつながるとしている。