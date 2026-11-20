動画を撮影して所定の場所に保存すると、AIが編集からYouTubeへの投稿、記事の掲載、音声コンテンツの配信までを自動で行う。さらに会議の記録整理や広告運用でも、人が行っていた作業の一部をAIに任せている。埼玉県越谷市のシステム開発会社LandBridgeでは、生成AIを前提に業務を設計することで、大幅な効率化を実現した。その仕組みに欠かせない存在が、5台のMac miniだ。同社の代表取締役・三森一輝氏に具体的な活用法を聞いた。

全3回でお届けする本連載。第2回の今回は、生成AIとMac miniを組み合わせた業務自動化の実践例に迫る。

MacBookで指示、Mac miniで実行

LandBridgeでは、開発や社内業務のために5台のMac miniを導入している。うち2台はエンジニア2人がそれぞれ開発に使用し、残る3台が三森氏のAIマシンだ。

指示の起点となるのは、三森氏のMacBook。そして、Mac miniのうち1台が指示を受けるハブ役、2台がプログラムを書くコーディング役として動く。三森氏はMacBookの画面で、各Mac miniの稼働状況やAIの使用状況、処理の失敗の有無を確認している。

開発には、AnthropicのClaude CodeとOpenAIのCodexを組み合わせて使っている。

「Codexは、Claude Codeで作ったものに問題がないかをレビューさせる役割です」

ただし、AIモデル自体をMac mini上で動かしているわけではない。コードの生成やレビューはクラウド側のAIが行い、Mac miniはそれらと連携してファイルを操作したり、プログラムを実行したりする役割を担う。据え置きのMac miniを常時稼働させることで、手元のMacBookを閉じても作業を続けられるというわけだ。三森氏は、こうした使い方を仕事の自動化に活用できないかと考えた。

議事録とメールを自動集約、案件情報も更新

開発環境を整えたあと、三森氏が次に取り組んだのは社内情報の集約だった。LandBridgeでは、社名と同じ「LandBridge」という共有ディレクトリを用意し、議事録、メール、商談記録、各プロジェクトの状況などを蓄積している。

当初は議事録をコピー＆ペーストで集めていたが、手間がかかるため、取り込み自体を自動化していった。

会議の文字起こしにはAIツール「Notta」を使う。会議が終わると、Markdown形式のファイルがGoogleドライブに保存され、AIが共有ディレクトリへ取り込む。さらに内容を要約し、該当する案件のフォルダに反映するところまで自動で進む仕組みだ。Googleドライブからの取り込み以降の処理は、Mac miniを使って自動化している。

「営業の打ち合わせが終わったら、もう共有ディレクトリに要約が入っているんです。議事録を整理したり、案件の情報を更新したりする作業はAIがやってくれるので、人がやることはそれほどありません」

取り込むのは会議の記録だけではない。顧客から届いたメールも、送信者を手がかりに関連するプロジェクトを特定し、共有ディレクトリへ反映する。営業活動や開発案件、さらに自社の弁当販売事業「ふとるめし」、広報などに関する情報もすべて、この共有ディレクトリに集約されているという。

こうして一箇所に情報を集めるようになって、進捗管理の方法も変わった。たとえば、以前は案件の進捗を担当者に尋ねる必要があったが、今はClaudeに確認することもできる。「このプロジェクトはどうなっている？」と質問すると、蓄積した議事録などを参照してClaudeが答えてくれるのだ。加えて、AIが各案件の状況をまとめた日報も三森氏のもとに届く。これにより、担当者から個別の報告を受けなくても各案件の進捗を日々把握できるようになった。

「社員がいちいちデータを入力しなくても、会議の記録やメールから情報が自動的に集まり、案件の内容も更新されていく。人がデータをためるのではなく、自然とたまる状態を作っているのです」

広告の分析から配信設定まで、AIが担当

共有ディレクトリに集めた情報は、「ふとるめし」の広告運用にも使われている。同社はInstagramなどに配信するMeta広告を利用しており、以前は運用を外部に委託していた。一般に広告運用では、配信条件や予算の設定、実績の分析、改善策の検討などを行うのが運用担当者の主な仕事だ。

現在は、AIが広告や売上の実績データを毎朝集め、成果を分析する。三森氏が特に注目するのは、商品が1件売れるまでにかかった広告費を示すCPAだ。AIはクリエイティブごとの数値をもとに見直しを提案し、目標売上の達成見込みも報告する。さらに、人が承認した変更については、Meta広告の設定から配信まですべてAIが行なってくれる。

一方、広告に使う写真や動画などの素材を用意し、AIの提案を採用するかどうか判断するのは人間だ。

「以前は月に一度の報告でしたが、今は毎日数字が分かるので、その都度、広告を変えるかどうか判断できます。広告の担当者がいるような状況を作れています」

AIの運用はレポートで確認できる。

動画1本から記事・音声へ、制作と投稿を自動化

同社は、自社の取り組みを紹介するため、YouTubeチャンネル「三森一輝 / AI自動化組織構築中」で動画を公開している。動画編集の自動化は、社内メンバーの提案がきっかけだった。メンバーが編集の仕組みを構築し、三森氏がYouTubeへの投稿や他媒体への展開を追加。これにより、撮影後の一連の作業をAIに任せられるようになった。

具体的には、撮影した映像を所定のフォルダに入れると、AIがまず発言を文字に起こしてJSON形式のデータにまとめる。それをもとに、「えー」「あの」といった不要な言葉を取り除くフィラーカットや映像のカット編集を行う。完成した動画はYouTubeへ自動でアップロードされ、タイトルや概要欄の文章もAIが作成する流れだ。

自動化しているのは、YouTubeへの投稿だけではない。動画が公開されると、その内容をもとに自社メディア「AI駆動研究所」やnote向けの記事が作成されるほか、Voicyやポッドキャストでも音声が配信される。こうした各媒体への投稿には、AIによるブラウザ操作やPythonのプログラムを利用する。さらに、AIサービスの「Manus」をAPI経由で使い、ショート動画も制作する。

「私が使っている3台のMac miniで、動画の編集から投稿まで自動化しています。今こうしている間もAIが2本の動画を編集しているところです。私がやることといえば撮影だけで、その後の作業はすべてAIに任せています」

https://www.youtube.com/watch?v=_tDkQD9Fh0s

LandBridgeでは、開発に加えて会議の記録整理、広告運用、動画の公開もAIに任せるようになった。一方で、AIが出した結果を理解し、次に何をするか判断するのは人間だ。次回は、AIを前提とした開発体制の中で、社員や経営者にどのような役割が求められるのかを紹介する。