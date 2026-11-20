kickflowは11月16日、情報システム・DX推進部門の担当者向けカンファレンス「大情スシ勉強会2027春 〜矛と盾。情シスの握り方〜」を、2027年2月19日に東京・五反田で開催すると発表した。AI活用による「攻め」、セキュリティによる「守り」、そして両者を担う情シス自身のキャリアをテーマに、企業のCIOやCISOらが登壇する。参加費は無料（事前申込制）。

AI活用の推進とセキュリティ対策の両立を考える

「情スシ勉強会」は、情報システム部門（情シス）が関心を寄せるテーマを取り上げ、現場の担当者同士で情報交換する勉強会。2026年11月5日に開催された第1回には60名の情シス担当者が参加し、満席となったという。今回はその特別版として、半日をかけて複数のテーマを取り上げる。

AIの活用によってビジネスの可能性が広がる一方、セキュリティ上のリスクも増える。逆にセキュリティ対策を強化しすぎると、現場の業務が滞る。こうした課題を背景に、今回は「矛ネタ（AIで攻める）」「盾ネタ（守りを固める）」「キャリアネタ（握る人＝情シス自身）」の3つのテーマを設ける。

矛ネタ：攻撃者の視点と企業のAI導入の実態

矛ネタでは、フォアー／フォアーゼット代表取締役CEOの田中悠斗氏が「攻撃者の視点から見た、AI時代の企業システムの弱点」（仮題）について講演する。日清食品ホールディングス執行役員・CIOの成田敏博氏は「日本企業のAIの現在地 導入・活用の現場のリアル」（仮題）と題して話す。

盾ネタ：不正アクセスの経験とゼロトラストの見直し

盾ネタでは、マネーフォワード執行役員 グループCISO兼グループCIOの松久正幸氏が「不正アクセスの経験から考える、会社の成長を支える情シスのあり方」と題して講演する。クラウドネイティブ執行役員で日本ビジネステクノロジー協会代表理事の岡村慎太郎氏は「AI時代こそ見直すべきゼロトラストセキュリティ」（仮題）を取り上げる。

キャリアネタ：情シスの役割と人材市場での評価

キャリアネタでは、情シスが経営層からどう見られ、人材市場でどう評価されているかに焦点を当てる。元コープさっぽろCIOでロケスタ代表取締役社長の長谷川秀樹氏が「CIOを辞めて、世界最高システムの構築へ！」と題して講演するほか、ネクスプロイドの情シスコンサルタント・向井達也氏も登壇する。

オープニングアクトはセキュリティ芸人のアスースン・オンライン氏が務め、司会進行はkickflowコーポレートIT室リーダーの川原隼（kaze）氏が担当する。出演者は変更になる場合がある。

講演終了後には、職人が会場で握る出張回転寿司を用意した懇親会も開催する。テーマの「矛と盾（ホコタテ）」にちなみ、ホタテを多めに提供するという。

開催概要

日時：2027年2月19日 13:00〜19:00（開場12:00、講演13:00〜17:30、懇親会17:30〜19:00）

会場：シティホール＆ギャラリー五反田（東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング3階）

対象：情報システム・DX推進部門の担当者、リーダー、部長など（業種不問）

参加費：無料（懇親会含む、事前申込制）

主催：kickflow

会場のみの開催で、オンライン配信は行わない。参加申し込みはイベント特設ページで受け付けている。申込内容に基づく事前審査があり、一部の講演のみの参加や途中での入退場も可能。なお、申込情報はイベントの協賛企業に提供される。