GitHub Copilotは、コードの補完だけでなく、チャットでの質問、コマンドラインでの操作、コードレビュー、エージェントによる作業の自動化まで、使える場面が広がっています。機能が増えた分、社内で導入する側には「どのプランを選ぶか」「機密情報をどう扱うか」「生成された結果を誰がどう確認するか」といった判断が求められます。

2026年11月19日に発売される『読んでつなげる GitHub Copilot』は、GitHub Copilotの認定試験「GH-300」の対策書であると同時に、Copilotを実務で安全に使うための知識と判断のしかたをまとめた一冊です。

DouBt会員プレゼント：本書を抽選で3名様に

スタンダード会員（無料）の方は、記事末尾の応募枠からご応募いただけます。応募締切：2026年11月30日（月）23:59

書籍の情報

書名 読んでつなげる GitHub Copilot GH-300 GitHub Copilot 対応 著者・出版社 やまぱん！、亀川和史、森友梨映、アンジェラ 著／フジノマ イラスト／マイナビ出版 価格 3,520円（税込） 発売日 2026年11月19日 判型・ページ数 A5／408ページ ISBN 978-4-8399-9198-2

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こんな方におすすめ

●社内でGitHub Copilotの導入やプラン選び、ポリシー設定を担当する情報システム部門の方

●Copilotの提案をどこまで任せ、どこで人が確認するかをチームで決めたい方

●GitHub Copilot認定試験「GH-300」の受験を考えている方

主な内容

●1章 GitHub Copilotとは何か

●2章 Copilot Chat、コード提案、CLI

●3章 プロンプト設計とコンテキスト設計

●4章 実装、理解、リファクタリング、文書化

●5章 テスト生成、レビュー、品質向上

●6章 プライバシー、公開コード一致、コンテンツ除外

●7章 データフロー、制約、限界

●8章 Copilotのプランと組織への導入

●9章 Spaces、コードレビュー、ポリシー管理

●10章 エージェント機能と高度な自動化

●11章 エンジニアだけではないCopilotの業務活用

●12章 組織で定着させるためのアンチパターンと改善策

●Appendix チャレンジ問題30問

本書の特徴

●試験対策と実務の両方に使える：GH-300の対策書であると同時に、Copilotを実務で安全かつ効果的に使うための知識をまとめた本です。各章末に5問の予想問題、巻末に30問の総復習問題を収録しています。

●機能の紹介にとどまらない：その場面でどの機能を使うか、生成された結果をどう検証するか、どこまでAIに任せてどこから人が判断するか、という実務での線引きまで踏み込んでいます。

●組織での導入・運用まで扱う：プライバシー、コンテンツ除外、データフロー、プランと組織管理、ポリシー設定まで章を立てて解説しています。Copilotの導入・運用に関わるPMや情報システム部門、チームリードにも役立つ内容です。

DouBt会員プレゼント

プレゼント 『読んでつなげる GitHub Copilot』を抽選で3名様 応募資格 DouBtスタンダード会員（無料） 応募期間 2026年11月18日（水）11:00〜11月30日（月）23:59 当選発表 当選者へのメールをもって代えさせていただきます（12月上旬発送予定）

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