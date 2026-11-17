Microsoftは11月13日(現地時間)、Microsoft 365のメッセージセンターにおいて、Wordの旧式の互換性設定の一部を廃止すると発表した。今回の変更は、文書レイアウトの処理を簡素化し、異なるプラットフォーム間での表示の一貫性を高めることを目的としている。

一方、古いWord文書では、これまで維持されていた書式やレイアウトが変わる可能性がある。

Word 2010以前の文書に影響、文字や画像の配置が変わる可能性

Microsoft 365のメッセージセンターに掲載されたアナウンス「MC1551147」によると、今回の変更は文書レイアウトの処理を簡素化し、異なるプラットフォーム間での表示の一貫性を高めることが目的とのこと。廃止はWindows版で2026年12月、Mac版で2027年初頭より始まる予定だ。

Wordの互換モードは、旧バージョンのWordで作成されたドキュメントの書式やレイアウトを、新しいWordでも維持する機能だ。今回の発表で互換オプションの一部を廃止する方針が示されたが、その具体的な一覧は公表していない(参考情報：「Converting documents to a newer format | Microsoft Support」)。

Microsoftは組織への影響として、Word 2010以前のバージョンで作成または最後に保存された文書を挙げた。これらドキュメントを新しいWordで開くと、テキストの折り返し、間隔やページ数のずれ、画像や図形が別のページに移動するなど、レイアウトに差異を生じる可能性があるという。

複数のWordバージョンを使用する組織で、ドキュメントの表示や印刷結果を統一する必要がある場合、今回の変更が業務に影響する可能性がある。Microsoftは重要な古いドキュメントの存在を把握し、レイアウトを維持したい場合はPDFファイルにエクスポートすることを提案している。

Windows版は12月から順次変更、古い文書は事前確認を

Microsoftの発表によると、Windows版Wordでは2026年12月上旬から変更を順次展開し、同月下旬までに完了する予定だ。米国政府機関向けのGCC、GCC High、DoD環境では、2026年12月下旬から2027年1月上旬にかけて展開する。Mac版Wordについては、2027年初頭からの変更を予定している。

今回の変更に伴う特別な操作は必要ない。ただし、古いWord文書のレイアウトを正確に維持する必要がある場合、Microsoftは変更が適用される前に重要な文書を確認するよう呼びかけている。また、現在の表示状態を保存する方法として、PDF形式でのエクスポートを提案している。

なお、廃止対象となる互換性設定の具体的な一覧は、今回の告知では示されていない。すべての古い文書でレイアウトが変わるわけではないが、長期間保管している契約書や帳票など、ページ構成が重要な文書については事前に確認しておくとよいだろう。