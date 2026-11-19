11月26日（木）13:30から開催する無料のオンラインイベント「Enterprise Mac Forum 2026」。当日の配信をご視聴のうえアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で10名さまにAnyGiftのデジタルギフト券5,000円分をプレゼントします。 あわせて、日本ビジネスシステムズ（JBS）によるMicrosoft × Jamfのセッションが加わり、全セッションの時刻も決まりました。ここでは、プレゼントの内容とタイムテーブルを紹介します。

参加者限定：抽選で10名さまにデジタルギフト券5,000円分

当日の配信をご視聴のうえ、イベント後のアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で10名さまに、AnyGiftのデジタルギフト券5,000円分をお送りします。アンケートにご回答いただいた方には全員に、ホワイトペーパー「はじめてのMac法人導入ガイド」も進呈します。

対象 11月26日（木）当日の配信をご視聴のうえ、イベント後のアンケートにご回答いただいた方 内容 AnyGiftのデジタルギフト券5,000円分 当選者数 10名さま（抽選） 当選のご連絡 ご登録のメールアドレスにデジタルギフト券をお送りします。当選者の発表は、デジタルギフト券の送付をもって代えさせていただきます 回答者全員の特典 ホワイトペーパー「はじめてのMac法人導入ガイド」

タイムテーブル：見たいセッションだけの参加もできます

13:30 オープニング 13:35 【基調パネルディスカッション】Macは本当に管理しにくい？──3人の“Mac Admin”が語る、導入・管理・運用のリアル 14:20 休憩 14:25 【協賛セッション】JBSが考えるエンタープライズのMac管理 Microsoft × Jamf 14:45 休憩 14:55 【導入企業セッション】金融DXの現場で、なぜMacを選んだのか──人財採用・生産性・TCOから考える端末戦略（ふくおかフィナンシャルグループ） 15:25 休憩 15:30 【導入企業セッション】3500台をあえて統一しない──Mac・Windows混在環境と端末選択制の設計（freee） 16:00 エンディング

新しく加わったセッション：Microsoft環境にMacをどう組み込むか

【協賛セッション】「JBSが考えるエンタープライズのMac管理 Microsoft × Jamf」 Microsoftを中心とした企業環境にMacを導入すると、Windowsとの管理手法や運用思想の違いから、さまざまな課題が生じます。このセッションでは、Apple Premium Business Partner／Apple Premium Technical PartnerとMicrosoft Solutions Partnerの両方の認定を持つJBSが、数多くの導入支援で得た知見をもとに、Microsoftで実現できること、Jamfで実現できること、両者を組み合わせる意義を、具体例とともに紹介します。 【登壇者】 仲尾 拓朗 氏（日本ビジネスシステムズ株式会社 デジタルワークプレイス本部 デジタルワークプレイス3部 4グループ） Jamf Pro、Microsoft Intune、Entra ID、Defenderを組み合わせ、Windows、Mac、iOSの管理環境の設計・導入を支援している。

ほかのセッション

・基調パネルディスカッション：Mac Admins Japanの中西 匠 氏（オーティファイ）、渡辺 淳 氏（Kyash）、高野 梨紗 氏（東京海上ディーアール）が、端末展開、ID・アカウント管理、セキュリティ、OS更新、アプリ配布に分けて、「Macは管理しにくい」という不安を掘り下げます ・ふくおかフィナンシャルグループ：根上 竜也 氏が、金融機関として求められる統制の中で、Macを業務端末の選択肢に加えた背景と、購入価格だけでないTCOの評価を語ります ・freee：常峰 和生 氏が、Mac、Windows PC、Chromebookが混在する3500台の環境で、従業員が端末を選べる仕組みをどう設計し、定着させたかを語ります

お申し込みの手順

お申し込みには「DouBt」スタンダード会員（無料）への登録が必要です。 ①「DouBt」のスタンダード会員に登録します（無料） ②登録後に届くメールのご案内から、パスワードを設定します ③ログインして、イベントページの「このイベントに参加申し込み」からお申し込みください すでにライト会員の方は、勤務先の情報を追加するとスタンダード会員に移行でき、すぐにお申し込みいただけます。すでにスタンダード会員の方は、ログインしてお申し込みください。

開催概要

イベント名 Enterprise Mac Forum 2026 開催日時 2026年11月26日（木）13:30～16:30 申込締切 2026年11月26日（木）12:30 開催形式 オンライン 参加費用 無料 参加方法 お申し込みには「DouBt」スタンダード会員（無料）への登録が必要です。お申し込み後、開催前日までに視聴用URLをメールでお送りします。 主催 Appleビジネス情報メディア「DouBt」編集部 特典 イベント参加後のアンケートにご回答いただいた方に、ホワイトペーパー「はじめてのMac法人導入ガイド」を進呈します。さらに、当日の配信をご視聴のうえアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で10名さまにAnyGiftのデジタルギフト券5,000円分をプレゼントします。 お問い合わせ先 Enterprise Mac Forum 2026運営事務局：mnp-mfevent@mynavi.jp

参加のお申し込みは、「Enterprise Mac Forum 2026」イベントページから受け付けています。