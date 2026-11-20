全文検索には検索エンジン、生成AIにはベクトルデータベース、時系列データには時系列データベース――。要件が増えるたびに専用の製品を足していくと、そのぶん監視、バックアップ、権限管理、障害対応の手間も増えていきます。

2026年11月20日に発売される『Just Use Postgres!』は、「まずPostgreSQL（Postgres）でできないかを考える」という選択肢を、実例とともに示す本です。

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書籍の情報

書名 Just Use Postgres! PostgreSQLをもっと使いこなすための設計と実践 著者・出版社 Denis Magda 著／曽根壮大、加藤慎也、池田凜太郎 訳／こば＠tzkb 監修／マイナビ出版 価格 4,510円（税込） 発売日 2026年11月20日 判型・ページ数 B5変形／432ページ ISBN 978-4-8399-9145-6

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こんな方におすすめ

●新しい要件のたびにデータベース製品を追加するかどうか、判断の材料がほしいアーキテクトや開発リーダーの方

●監視やバックアップの対象になるシステムの数を抑えたい方

●生成AIの検索（ベクトル検索）や時系列データを、いま使っているPostgresで試したい方

主な内容

●第1部 リレーショナルデータベースとしてのPostgres

●第1章 Postgresとの出会い

●第2章 RDBMSの標準機能

●第3章 モダンSQL

●第4章 インデックス

●第2部 リレーショナルを超えるPostgresのコア機能

●第5章 PostgresとJSON

●第6章 全文検索のためのPostgres

●第3部 拡張機能と広がるエコシステム

●第7章 Postgres拡張機能

●第8章 生成AIのためのPostgres

●第9章 時系列データのためのPostgres

●第10章 地理空間データのためのPostgres

●第11章 メッセージキューとしてのPostgres

●付録A 最適化の5つのヒント

●付録B Postgresを利用すべきでないケース

本書の特徴

●「まずPostgresで」という考え方が軸：新しい要件が出るたびに別のデータベースを足すのではなく、まずPostgresでできないかを考える、という選択肢を示しています。

●専用製品が選ばれがちな用途を実例で解説：全文検索、JSON、pgvectorによるベクトル検索、TimescaleDBによる時系列処理、PostGISによる地理空間処理、pgmqによるメッセージキューを、実例とともに扱っています。

●限界もあわせて示す：「何でもPostgresで済ませればよい」という本ではなく、Postgresでできる範囲と限界を知ったうえで技術を選ぶことを重視しています。付録Bは「Postgresを利用すべきでないケース」です。

DouBt会員プレゼント

プレゼント 『Just Use Postgres!』を抽選で3名様 応募資格 DouBtスタンダード会員（無料） 応募期間 2026年11月20日（金）11:00〜12月3日（木）23:59 当選発表 当選者へのメールをもって代えさせていただきます（12月中旬発送予定）

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