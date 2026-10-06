Windows Latestは2026年10月2日(現地時間)、「I turned Windows 11's useless Copilot key into a screenshot button, here's how」において、Windows 11搭載PCのキーボードに設けられたCopilotキーを、スクリーンショットなど別の機能に割り当てる方法を紹介した。

  • Windows 11搭載PCの「Copilotキー」は、Microsoft PowerToysを使えばCopilot以外の用途に設定可能　出典：Microsoft

    Windows 11搭載PCの「Copilotキー」は、Microsoft PowerToysを使えばCopilot以外の用途に設定可能　出典：Microsoft

Copilotキーを別の機能に割り当てる方法

MicrosoftはWindows 11搭載ノートPCで専用Copilotキーの採用を進めてきた。一方、Windows 11には同キーをCopilot以外の用途に設定する機能も用意されている。割り当てられる機能には制限があるものの、追加ソフトを使わずに変更できる。

再割当ては設定アプリの「Bluetoothとデバイス」→「キーボード」の順に開き、「キーボードのCopilotキーをカスタマイズ」を選択する。選択肢にはWindows Searchのほか、右Ctrlキーやコンテキストメニューキーがある。また、PCにインストールされ、Copilotキーの起動先として登録された対応アプリを設定することも可能だ。

ただし右Ctrlキーとコンテキストメニューキーへの変更機能は、2026年9月のオプション更新プログラム「KB5124010」で追加された。Windows Latestの記者は10月のセキュリティ更新プログラム以降、多くの環境で利用可能になる見込みとしている。

より細かな設定には、Microsoft PowerToysのKeyboard Managerを利用できる。Microsoft StoreまたはGitHubからPowerToysを導入し、Keyboard Managerを有効にした後、「ショートカットの再マップ」を選択する。ここから任意のショートカットやアプリ起動などを割り当てられる。実際の設定手順は「Copilot+ PCブランド縮小、「Copilotキー」はどうなるのか | TECH+（テックプラス）」が詳しい。

Copilotキーを便利に使う4つの設定例

Windows Latestの記者は、PowerToysのKeyboard Managerを利用した便利な設定例として次を提案した。

  • インスタントスクリーンショット - 「Print Screen」キーの代替キーとして、ショートカット「Win+Shift+S」を割り当てる。これは「Print Screen」の入力に複数キーを必要とするデバイスで有効だ
  • クリップボード履歴 - Windows 11には通常のクリップボードを拡張する「クリップボード履歴」が搭載されている。コピー＆ペースト操作を頻繁に行うユーザーは、ショートカット「Win+V」をCopilotキーに割り当てることで利便性の向上を期待できる
  • Everything Searchランチャー - サードパーティーアプリ「voidtools」の起動ボタンに割り当てる。記者はWindowsの標準検索機能を上回る強力な検索機能が手に入るとしている
  • マイクのミュート - ショートカット「Win+Alt+K」を割り当てることで、緊急ミュートボタンができる。Microsoft Teamsなど各アプリが独自に用意するミュート用ショートカットを登録する方法もある

このほか、キーの再マップ機能を内蔵したアプリ向けに、中間の変換ツールとして活用する方法も紹介した。多くの再マップ機能は複数ボタンの同時入力をサポートしておらず、Copilotキーの「Win+Shift+F23」や「Win+Shift+Ctrl+F23」などに対応しない。

この問題解決にKeyboard Managerが利用できる。Keyboard ManagerでCopilotキーをF24などに再マップし、アプリの設定でF24を任意のキーや動作に割り当てる。この方法を使えば、幅広いアプリでCopilotキーを有効活用できるはずだ。

右Ctrlキーやコンテキストメニューキーへ戻す機能は、10月のセキュリティ更新プログラム以降、多くの環境で利用可能になる見込みだ。更新プログラムを待てない場合や、より柔軟なキーの再マップを設定したいユーザーには、PowerToysのKeyboard Managerの利用が推奨される。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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