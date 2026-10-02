Microsoftは9月29日（現地時間）、Windows 11の年次機能アップデート「Windows 11 2026 Update（バージョン26H2）」の提供を開始した。

Windows 11バージョン26H2は、25H2および24H2と共通のコードベースを採用しており、対象デバイスには「有効化パッケージ」を使って提供される。このため、大規模なOSアップグレードを行うことなく、短時間で26H2へ移行できる。

一方、26H2には25H2から引き継がれた既知の不具合が存在する。Microsoftは本稿執筆時点で3件を公開しており、該当する環境ではアップグレード前に影響を確認しておくことが望まれる。

Windows 11バージョン26H2の既知の不具合

Microsoftが本稿執筆時点で公表しているWindows 11バージョン26H2の既知の不具合は次のとおり。

一部のUSBオーディオ機器が機能しない

Windows 11バージョン26H2にアップグレードすると、一部のUSBオーディオクラス1.0デバイスが正常に動作しなくなる可能性がある。影響を受けるとデバイスドライバーの動作エラー、音声出力できない、音量がゼロのまま調整できない、サウンド設定が反応しないなどの症状が発生する。

本稿執筆時点で回避策は提供されていない。ただし、急ぎ回避策を必要とする企業のIT管理者は、Microsoftのビジネスサポート窓口に問い合わせることができる。

一部のドメイン参加PCでサインインできない

Windows 11バージョン26H2にアップグレードすると、Credential Guard で保護された一部のマシンアカウントが、オンプレミスのActive Directoryドメインとのセキュアチャネルを失う可能性がある。この影響を受けるとサインインに失敗するようになり、エラーメッセージを表示する場合がある。なお、ドメインコントローラー上のADレプリケーションおよびADサービスには影響しない。

原因はアップグレードによるマシンID分離機能の有効化とされる。アップグレードが機能を有効にするわけではないが、すでに機能を有効にしていた場合に設定が尊重され、結果的に不具合が表面化するという。

Microsoftは公式発表の中で、不具合の回避手順を公開した。ただし、レジストリー操作を伴うことから、作業前のバックアップを推奨している。

対策方針としては、マシンID分離機能の一時的な無効化を発表した。今後の更新プログラムで無効化を提供し、そののち本格的な改善を実施予定としている。

サインイン後、画面が真っ暗になる

Windows 11バージョン26H2およびこれ以降の更新プログラムをインストールすると、一部のデバイスでデスクトップの読み込みに失敗する可能性がある。影響を受けるとサインイン後に黒い画面が表示され、デスクトップが表示されなくなる。

Microsoftによると、この不具合は主にAzure Virtual Desktop（AVD）ホスト環境で確認されている。そのため、一般的なWindows 11デバイスへの影響は限定的とみられる。

Microsoftは公式発表の中で、一時的な軽減策を公開した。不具合は回避できないが、サインイン後にデスクトップの表示が可能としている。

Windows 11バージョン26H2へのアップグレードは急ぐべきか

Windows Latestは「Microsoft explains if Windows 11 26H2 has issues, and whether you should skip the update」において、前述の不具合が懸念される環境では、26H2へのアップグレードを急ぐ必要はないとの見方を示している。新機能や脆弱性の修正が含まれていないことから、無理をする必要はないとの考えだ。

一方、アップグレードによって段階的な展開中の新機能が有効化される可能性はあると述べた。筆者も一部デバイスにおいて、アップグレード後にタスクバーの移動が可能になったことを確認した。

Windows 11 26H2でタスクバーの移動が可能に

これまでタスクバーの移動やスタートメニューのサイズ調整など、展開を開始している新機能を利用できていないユーザーは、アップグレードによる有効化を期待できる。

なお、Windows 11バージョン25H2(Home/Proエディション)のサポートは、2027年10月12日に終了する予定だ(参考：「Windows 11 Home and Pro - Microsoft Lifecycle | Microsoft Learn」)。継続してセキュリティ更新を受けるには、それまでにサポート対象のWindows 11へ移行する必要がある。