Microsoftは2026年9月29日(現地時間)、Windows 11の最新の機能更新プログラムである「Windows 11 2026 Update」（バージョン26H2）の提供を開始した。Windows Latestが「Windows 11 26H2 is now rolling to everyone, how to get it right now, and is it even worth installing?」において、このアップデートの入手方法や、注目するべき変更点について伝えている。

Windows 11のWindows Update画面

Windows 11 26H2、Windows Updateから入手可能

indows 11 2026 Updateは、Microsoftが年次で提供しているWindows 11の機能更新プログラムだ。現時点ではオプションの更新扱いであるため、入手するには設定アプリのWindows Updateのページを開き、「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」のトグルをオンにしておく必要がある。使用しているPCでアップデートが利用可能になっていれば、「更新プログラムのチェック」をクリックすれば、「利用可能な更新プログラム」の欄に「Windows 11, version 26H2」が表示され、ダウンロードとインストールが可能になる。

26H2は、既存の25H2および24H2と同じコードベースを共有している。また、変更点をバックグラウンドであらかじめ配信しておく「有効化パッケージ（eKB）」の仕組みで提供される。

そのため、直近の月例累積更新プログラムを適用済みであれば、ダウンロード容量はわずか174KBにとどまり、ダウンロードからインストールまで数分で完了するという。

一般ユーザー向けの注目すべき新機能はなし

年に1度の大型アップデートとはいえ、26H2には一般ユーザー向けの目立った新機能はほとんどない。Microsoftが新機能の追加よりも安定性の向上や基本機能の作り込みを重視していることに加え、26H2は有効化パッケージ（eKB）として提供され、過去の月例更新で段階的に配布してきた機能を有効化する役割を担っているためだ。

そのため、月例更新で段階的に展開されている機能がまだ届いていない場合、26H2の導入によって利用可能になる可能性がある。こうした機能には、タスクバーを画面の上部や左右に移動する機能、スタートメニューのサイズ変更、Windows検索でBingを無効化する設定、エクスプローラーにおける画像のAIアクションなどがある。

企業向けPCでは2つのデフォルト設定を変更

企業環境では2つの注目するべきデフォルト設定の変更がある。1つめは、Windowsパーティションが200GB以上の企業向けPCで「ポイントインタイム復元」がデフォルトで有効になる点だ。これは、問題が発生した際に、保存しておいたWindowsの状態へ復元できる機能だ。一般ユーザー向けのPCではこの機能がすでにデフォルトで有効化されていたが、企業向けPCでは手動で有効にする必要があった。

2つめは、「Windows Backup for Organizations」(現在の名称は「Windowsの設定のバックアップ」)がデフォルトで有効になること。この設定を有効にすると、Windowsは設定とMicrosoft Storeアプリの一覧を自動的にバックアップするようになる。これも一般ユーザー向けPCではすでに利用可能だったが、今後は企業向けPCでデフォルトで有効になる。

26H2でサポート期間は最長2029年10月まで

Windows Latestは、26H2の主な意義は、新機能ではなくサポート期間のカウントダウンをリセットする点にあると指摘する。各バージョンのサポート終了日は次の通りで、26H2にアップデートすればサポート期限がさらに1年引き延ばされることになる。

バージョン サービスブランチ Home/Proエディションのサポート終了日 Enterprise/Educationのサポート終了日 Windows 11 24H2 24H2 / Germanium 2026年10月13日 2027年10月12日 Windows 11 25H2 24H2 / Germanium 2027年10月12日 2028年10月10日 Windows 11 26H2 24H2 / Germanium 2028年10月9日 2029年10月8日

Windows Latestは、2027年にはより大規模なプラットフォーム更新が行われる可能性があるとみており、26H2はそれまでのサポート期間を確保する意味合いもあると指摘している。