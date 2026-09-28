Windows Latestは2026年9月22日(現地時間)、「Microsoft engineer explains what made Windows 7 take 30 seconds to show the desktop」において、Windows 7で単色の壁紙を設定すると、ログイン後のWelcome画面が意味もなく30秒間表示される不具合の原因を解説した。

これはMicrosoftのRaymond Chen氏が2025年4月28日に公開したブログ記事を伝える内容だ。この不具合はWindows 7のリリース直後から確認され、修正に数カ月もの時間を要したという。

原因は壁紙の読み込み完了を知らせる通知漏れ

Windows 7ではログイン後に各種コンポーネントの読み込みを進め、すべて正常に読み込まれるか、または30秒のタイムアウトを過ぎるとWelcome画面からデスクトップ画面へと切り替わる仕組みを採用していた。そのため、コンポーネントの1つが正常に動作しないと、ユーザーは常に30秒間待たされることになった。

通常、コンポーネントの読み込み処理は短時間に完了し、30秒間待たされることはない。ところが背景を単色に設定しただけで不具合が発生した。

原因はコンポーネントの読み込み完了通知を待つ仕組み自体にあった。画像を壁紙に設定した場合はビットマップを読み込み、描画後に完了信号が送られる。一方、単色ではビットマップを読み込まないため、この処理が実行されなかった。その結果、壁紙を処理するコンポーネントの完了通知が発生せず、Windowsはタイムアウトまで通知を待ち続けた。

拍子抜けするような理由だが、この解決には4カ月ほどの時間がかかったとされる。それまでの間、ユーザーは単色の画像ファイルを設定するなどして、問題を回避する必要があった。

デスクトップアイコンの非表示でも同様の不具合

Chen氏は、グループポリシーにも同様の不具合があったと説明した。新しいポリシー「デスクトップアイコンを非表示にする」を追加した際、壁紙と同じ30秒の遅延が発生したという。

これは初期化処理を修正した際、デスクトップアイコンの「表示」条件に「デスクトップアイコンの完了通知」を含んだことで発生した。ポリシーを有効にするとデスクトップアイコンが非表示となり、読み込み完了通知が発生しなくなった。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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