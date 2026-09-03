Microsoftは、Windows 11のセキュリティ機能「メモリ整合性保護(Memory Integrity Protection)」の適用範囲を拡大すると発表した。2026年10月から、これまで同機能が有効になっていなかった対象デバイスについて、Windows Updateを通じて自動的に有効化する。ユーザーが手動で無効にしている場合は設定を変更しないという。

同社は9月1日（現地時間）、Expanding memory integrity protection across Windows devices - Windows IT Pro Blogにおいて発表した。

2026年10月から適用が開始され、対象デバイスではWindows Updateを通じて保護が有効になる。利用者が個別に設定を変更する必要はなく、依存する機能が動作していない場合はそれら機能も自動で有効になるという。

「メモリ整合性保護」とは？ カーネルへの攻撃を防止

メモリ整合性保護は、仮想化ベースのセキュリティ(VBS: Virtualization-based Security)を基盤とするカーネルレベルのセキュリティ機能だ。Microsoftによると、Windowsの重要な部分が改変されるのを防ぎ、信頼されたカーネルモードのコードやドライバーだけが実行できるようにすることで、高度な攻撃からPCを保護する(参考情報：「メモリ整合性を有効にする | Microsoft Learn」)。

具体的には、VBSによって分離された仮想環境内にコードの検証機能を独立して動作させ、カーネルモードのコードやドライバーの実行が要求された際に、この独立した環境内で要求の正当性を検証する。攻撃者が脆弱なドライバーや署名されていないドライバーを介して攻撃を試みると、この検証段階でブロックされる仕組みだ。

デフォルトで有効にするが、ユーザーの設定は尊重する

現在の多くのWindows PCではメモリ整合性保護が既定で有効になっている。機能は「Windowsセキュリティ」の「デバイスセキュリティ」→「コア分離」の「コア分離の詳細」をクリック→「メモリ整合性」で確認および調整することが可能。今回の有効化は、メモリ整合性保護が現在有効になっていない対象デバイスに適用される。Windowsは有効化の前に、ハードウェアの機能や互換性、パフォーマンスなどを評価する。

メモリ整合性保護を有効にすると古いドライバーの読み込みに失敗するケースがある。この場合はデバイスマネージャーを開き、問題のドライバーを更新することで解決する可能性がある。

また、有効化後に起動しなくなった場合や、システムが不安定になった場合は、Windows回復環境(WinRE: Windows Recovery Environment)からレジストリを操作することで、メモリー整合性を無効にすることができる(公式手順：「メモリ整合性を有効にする | Microsoft Learn」)。

メモリ整合性保護の自動有効化は、2026年10月からWindows Updateを通じて対象デバイスへ順次展開される予定だ。