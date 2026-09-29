米Anthropicは9月28日（現地時間）、AIモデル「Claude Sonnet 5.5」を発表した。「Claude Opus 5.5」に続くClaude 5.5ファミリーの第2弾で、従来のClaude Sonnet 5と比べて出力速度を30%以上高速化した。APIのトークン単価は据え置く一方、同じ作業に必要なトークン量を減らし、同社のテストではタスク当たりのコストを最大30%削減できたという。

28日より、Anthropicの各サービスに加え、Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azureで提供を開始した。Claude Platformでは「claude-sonnet-5-5」のモデルIDで利用でき、ゼロデータ保持にも対応する。

Opus 5.5が慎重な判断を必要とする複雑で自由度の高いタスクを主用途とするのに対し、Sonnet 5.5は目的や条件が比較的明確な日常業務を想定したモデルである。バグ修正などのソフトウェア開発に加え、文書やプレゼンテーション、スプレッドシートの作成、ユーザーインターフェイスのデザインなどを主な用途としている。

Anthropicが公開した評価結果によると、エージェント型コーディングを評価する「Terminal-Bench 4.0」で70.6%を記録した。Sonnet 5の10.3%を大きく上回り、Opus 5.5の66.4%も上回った。実際の職業に基づく知識労働を測る「GDPval-AA v2.1」は1844を記録。Opus 5.5の1846とほぼ同水準で、Sonnet 5の1449を約400ポイント上回った。コンピューター操作を評価する「OSWorld 2.1」でも80.1%となり、Sonnet 5の57.0%から向上している。

一部のベンチマークではOpus 5.5と同水準の性能を示しているが、Anthropicはこれらの評価はモデルの能力の一側面を示すものにすぎないとしている。同社および外部テスターによる評価では、持続的な判断を要する複雑かつ自由度の高い作業では、Opus 5.5が明確に優れているという。

Sonnet 5.5では、性能だけではなくタスク処理の効率も改善した。複数の評価において、LowまたはMediumのeffort設定で、Sonnet 5の最高スコアをおよそ10分の1のタスクコストで上回った。effortを低く設定すると応答が速くなり、高い設定ではより長く推論して結果を入念に確認する。ClaudeアプリとClaude CodeではMedium、Claude PlatformではHighがデフォルトのeffort設定となる。

API料金はSonnet 5から据え置きで、100万トークン当たり、入力2ドル、出力10ドル、キャッシュ読み込み0.20ドル、キャッシュ書き込み2.50ドルである。Anthropicによると、Sonnet 5.5は同じ作業をより少ないトークンで完了できるため、単価が据え置きでもタスク全体のコストを抑えることができる。

安全対策も強化した。Sonnet 5.5はサイバーセキュリティ関連の能力がSonnet 5から大きく向上したことから、Opus 5.5と同様のサイバーセキュリティ対策を導入した。通常のソフトウェア開発に伴うバグの発見や修正には引き続き利用できる一方、リスクが高いと判断されたサイバーセキュリティ関連の要求ではSonnet 5へ切り替える仕組みを採用する。また、「蒸留攻撃」への対策として、推論の抽出を防ぐ安全分類器をSonnetシリーズで初めて導入した。

Anthropicは、大量処理やコスト重視の用途を対象とする「Claude Haiku 5.5」も、今後数週間以内にClaude 5.5ファミリーへ追加する予定としている。