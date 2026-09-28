Microsoftは2026年9月24日(米国時間)、「Put multiple values in one cell with lists and arrays in Excel | Microsoft Community Hub」において、表計算ソフト「Excel」に複数の新機能(プレビュー)を追加したと発表した。

1つのセルに複数の値を入力する「Lists(リスト)」、セル内で配列を扱う「Arrays in cells(セル内配列)」、配列の中に別の配列を格納する「Nested arrays(ネストされた配列)」の3つが追加された。対象はWindows版とMac版のExcelで、従来のセル単位のデータ処理を拡張する内容となっている。

1セルに複数値を保持できる「Lists」を導入

Excelではこれまで、基本的に1つのセルへ1つの値を格納してきた。複数の値を入力する場合は「りんご,バナナ,パイナップル」のように区切り文字と共に複数の値を入力できたが、データとしては1つの文字列として扱われ、値を個別に扱うことはできなかった。

新しいリスト機能では、こうした複数の値を1セルに保持しながら、それぞれ別の値として個別に扱える。リストを入力するにはメニューの「挿入」→「リスト」をクリックするか、ショートカットキー「Ctrl+J」を入力する。値を「,(カンマ)」または「;(セミコロン)」で区切って入力することで、地域設定に応じたリストとして認識する。

セルの先頭にはリストアイコンが表示され、通常の文字列とは区別できるようになっている。また、アイコンをクリックするとリストとして認識した各値を表示させることができる。

フィルターはセル全体の文字列ではなく、リスト内の1つ以上の項目で絞り込みが可能となった。数式の参照では含まれる値がすべて返され、結果はスピル(複数セルへ展開)される。

リストのフィルター表示例 引用：Microsoft

「セル内配列」と「ネストされた配列」に対応

新機能では、中括弧「{}」で囲むことで、配列として1セル内に収めることができる。従来の動的配列では数式が返した複数の値をスピルしていたが、今後は中括弧「{}」で囲むことで配列として1セル内に収めることができる。

配列を使用して数式を1セルに収める 引用：Microsoft

「ネストされた配列」では、配列の中に別の配列を格納できる。従来、配列に配列を含む数式は結果が切り詰められたり、「#CALC!」エラーになったりしていた。今後は対応する数式を入力することで、完全な入れ子構造を扱えるようになる。

4つの新関数も追加

配列を扱うための新関数として、FLATTEN、HAS、HASANY、HASALLも追加される。FLATTENはネストされた配列を指定のネストレベルで展開し、個々の結果をグリッドに反映する。

FLATTENの動作例 引用：Microsoft

3つのHAS関数は評価関数として機能する。HASは配列内に指定した値が存在する場合にTRUEを返す。HASANYは複数の値のうち少なくとも1つが存在する場合にTRUEを返す。HASALLは指定した値がすべて存在する場合にTRUEを返す。

Microsoftはこれら関数とセル内配列およびネストされた配列を活用することで、従来は構築が難しかったスプレッドシート設計が可能になるとしている。ただし、現時点では条件付き書式、データ検証、チャート、ピボットテーブル、Power Query、検索と置換などに制限があるという。

Betaチャネル向けにプレビュー提供

Microsoftは、Microsoft 365 InsiderのBetaチャネルユーザー向けにプレビュー版の提供を開始した。アップデート後の対象バージョンは次のとおり。

Windows - Excelバージョン2610(ビルド20520.20000)およびこれ以降のバージョン

Mac - Excelバージョン16.114(ビルド26092111)およびこれ以降のバージョン

これら新機能は正式リリース前に仕様を変更される可能性がある。同社は機能の一時停止、調整、削除の可能性があるとしている。また、新機能は段階的な展開の対象となっており、アップデートしても一部またはすべての機能を利用できない可能性がある。