Windows Latestは2026年9月16日(現地時間)、「Windows 11 got more web apps because WinUI couldn't get the basics right, now Microsoft is fixing the mess」において、MicrosoftがWindows 11のUIフレームワーク「WinUI」にDataGrid型コントロール「TableView」を追加したと伝えた。

TableViewは大量の構造化データを表形式(行と列)で表示し、並べ替え、絞り込み、編集、選択、仮想化(ビューポート表示)などを扱うための機能で、企業向けアプリでの利用が想定されている。

「TableView」が開発ブランチにマージ

Microsoftは開発者会議「Build 2026」で、WinUIにDataGridやChartingなど開発者が求めてきたコントロールを追加すると説明していた。そして今回、DataGridの実装コード「TableView」の一般向けとなるプルリクエストが確認された。

すでに開発ブランチへのマージを完了しており、次回以降のリリースで正式導入される見込みだ。ただし、現行版には次の制限がある。これら制限についてWindows Latestは「一般公開の前後で対処できる制限事項」と述べ、大きな問題にはならないとしている。

  • データソースのグループ化に対応していない
  • 複数選択および拡張選択に対応しておらず、単一項目のみ選択できる

DataGridは幅広い業務アプリが必要としている機能だ。特に、会計処理や管理パネルでは必須と言える。現在は駆け出しの段階で安定性および信頼性は未知数だが、このコードの提供によってWinUIを採用する企業の増加につながることが期待されている。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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