Windows Latestは9月11日(現地時間)、「Is this Windows 11’s new modern cursor? Microsoft quietly shows a redesigned pointer mock-up」において、Microsoftが9月8日に公開したWindows 11のExperimentalビルド26340.9354に、従来と異なるデザインのマウスポインターが含まれている可能性を伝えた。

これはPCとスマートフォン間でWebブラウズのシームレスな移行を可能にする新機能を解説する画像の1つとして公開された。解説からはマウスカーソルに関する言及を確認できないが、Windows Latestの記者は6月に新しいカーソルのテストが行われていたと述べ、新しいシステムカーソルがまもなく登場するとの予測を伝えた。

  • 新しいマウスカーソルの外観か　出典：Microsoft

    新しいマウスカーソルの外観か　出典：Microsoft

Fluent UI System Iconsに似たデザイン

新しいマウスカーソルは従来のWindowsで長年使われてきた矢印型と比べ、やや幅広く、突起部分の輪郭が丸みを帯びる。全体の左右対称性も高く、従来の細い尾のような部位は省略され、より幾何学的な形状になっている。

記者はこのカーソルと類似するアイコンを発見し、説明している。Microsoftの「Fluent UI System Icons」に収録された「Cursor」アイコンがそれだ。32ピクセルのライト版PDFが今回の画像に近い形状としている。

しかしながら、両者が同一デザインであると確認できる材料はない。Cursorアイコンはデザインシステム用の素材であり、マウスカーソルそのもの(aniやcurファイル)ではない。Fluent UI System Icons自体も2020年から存在しており、偶然にも似た形状が選ばれた可能性は否定できない。

新しいマウスカーソルは正式採用されるのか

今回のビルドだけでは新ポインターの正式採用は確認できない。それでも記者は6月に報じたマウスカーソルの社内試験、今回公開された画像、Fluent UI System Iconsに存在する類似デザインの3点を理由に「新しいカーソルがまもなく登場する可能性が高い」との予想を伝えている。

Windows 11に標準搭載されたシステムカーソルは、大小および色を除けば選択肢がなく、面白みに欠ける。見やすさ、操作のしやすさは人それぞれであり、マウスカーソルの拡充はデメリットがない。Microsoftには、さまざまな形状のマウスカーソルを開発し、リリースすることが望まれる。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

この著者の記事一覧はこちら