Microsoftは8月28日(米国時間)、「Windows 11, version 25H2 known issues and notifications｜Microsoft Learn」において、同社が27日にリリースしたWindows 11バージョン25H2および24H2向けのプレビュー更新プログラム「KB5120998」に不具合が存在すると発表した。

更新プログラムをインストールするとマウスカーソルの設定が変更または標準設定に戻される可能性があるという。

  • Windows 11バージョン25H2および24H2向けのプレビュー更新プログラム「KB5120998」にマウスカーソルの不具合が確認された

    Windows 11バージョン25H2および24H2向けのプレビュー更新プログラム「KB5120998」にマウスカーソルの不具合が確認された

「大きく白いカーソル」に変わる、カスタム設定も標準に戻る

Microsoftに寄せられた報告によると、高DPIのマウスカーソルは大きく白いカーソルに置き換わり、カスタムカーソルアニメーションは標準設定に戻るとされる。また、以前のカーソル設定に戻そうとしても成功しなかったとの報告もある。

なお、不具合はWindows 11バージョン25H2および24H2に影響し、その他のクライアントバージョンおよびサーバには影響しない。

原因は調査中、現時点で回避策なし

この不具合の回避策は提示されていない。Microsoftは不具合に遭遇したユーザーに対し、フィードバックHubから報告してほしいと述べ、幅広い情報提供を求めている。

本稿執筆時点で原因は特定されていない。Microsoftは、同社に起因する問題かどうかを現在調査しており、詳細が判明次第、情報を更新するとしている。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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