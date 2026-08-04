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「フォント」のニュースまとめ

新しいフォントや各フォントメーカーの動向など、フォントにまつわる話題を掲載しています。印刷用途だけでなく、近年はスマートフォン普及によって増加したスクリーン上での表示用途、IoTデバイスやアプリケーションで活用される組み込みフォントなど、多くの分野で注目されるトピックです。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。