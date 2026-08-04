「フォント」のニュースまとめ

新しいフォントや各フォントメーカーの動向など、フォントにまつわる話題を掲載しています。印刷用途だけでなく、近年はスマートフォン普及によって増加したスクリーン上での表示用途、IoTデバイスやアプリケーションで活用される組み込みフォントなど、多くの分野で注目されるトピックです。