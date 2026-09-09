Windows Latestは9月7日(現地時間)、Microsoft confirms Windows 11 will boot faster and run great on 8GB PCs, but shares no numbersにおいて、Windows 11の性能改善に関するMicrosoftの新たな発表を伝えた。

これは同社のデバイスパートナーセールス担当バイスプレジデントを務めるMark Linton氏が、IFA 2026の講演で語った内容を伝えるもの。

起動時間とWindows Helloの応答性を改善

Windows Latestによると、Linton氏は講演で「(Windows 11の)起動時間やWindows Helloの応答性など、多くの点で大幅な改善を達成しました」と述べたとされる。現在Windows Insider ProgramでテストされているWindows 11のプレビュービルドではこうした改善は確認されていないことから、Windows Latestは、Linton氏の発言が社内でテスト中のビルドを指している可能性があるとみている。

講演ではこのほか、8GBメモリ搭載PCでもWindows 11が快適に動作するよう最適化を進めていることが明らかにされた。ただし、起動時間の短縮幅や8GB環境での性能向上について具体的な数値は示されていない。