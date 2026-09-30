OpenAIは9月29日（米国時間）、年次開発者イベント「OpenAI DevDay 2026」で、AIモデル「GPT-6.1 Sol」を発表した。

CEOのサム・アルトマン氏によると、同社が9月3日にGPT-6世代の最初のモデル「GPT-6 Astra」をリリースして以来、利用者からは同モデルを「より速く、より安く」してほしいという要望が寄せられていた。

GPT-6.1 Solは、9月22日に発表した「GPT-6 Sol」から複雑な業務における性能とコスト効率を高めたモデルである。エージェント型のコーディング、コンピューター操作、専門業務において上位モデルのGPT-6 Astraに迫る性能を備え、標準API料金の入出力トークン単価はAstraの5分の1に設定した。

同社が公表したベンチマーク結果によると、実際のコードベースを使って複雑なソフトウェア開発タスクを評価する「DeepSWE v1.1」では、GPT-6 Astraと同等のスコアを約5分の1のコストで記録した。また、GPT-6 Solの最高スコアを、より低い推論強度で6.4ポイント上回った。

複雑なPDF文書を使った専門業務を評価する「GDP.pdf」でもGPT-6 Astraに近い性能を示した。複数ステップの業務フローを評価する「AutomationBench」では、推論強度mediumでClaude Opus 5.5を2.2ポイント上回り、GPT-6 Solから4.8ポイント向上した。

コンピューター操作を伴う長時間のワークフローを評価する「OSWorld 2.0」のオフラインセットでは、推論強度maximumでGPT-6 Solを7ポイント上回り、GPT-6 Astraとの差を2.1ポイントまで縮めた。タスクあたりのコストはAstraの約7分の1だった。

科学研究向けの「Terminal-Bench Science 0.1」では、GPT-6 Solのスコアを2倍以上に高めた。ただし、最も高いスコアはGPT-6 Astraの68.1％で、OpenAIは特に難しい科学研究にはAstraを推奨している。

事実性も改善した。ユーザーが過去のモデルの誤りを指摘した会話を用いた評価では、推論強度low設定において少なくとも1つの事実誤認を含む回答の割合が、GPT-6 Solの11.4％から7.7％へ低下した。

安全性の面では、自身の限界をより明確に示し、ユーザーの意図や安全上の制約を守る信頼性が向上したとしている。難しい条件での評価では、検索ツールが正常に動作していないことを明示する能力や、明示的な制限を順守する能力、エージェント型タスクで許可されていない結果を回避する能力で、GPT-6 Solより失敗率が低下したとしている。

GPT-6.1 Solは同日から、ChatGPT WorkとCodexでPlus、Pro、Business、Enterprise、Eduユーザー向けに提供を開始した。ChatGPTの通常のチャットでは現時点で利用できない。APIでは「gpt-6.1-sol」として利用でき、料金は100万トークン当たり入力2ドル、キャッシュ済み入力0.10ドル、出力10ドル。キャッシュ済み入力は標準入力価格より95％安く、GPT-6 Solより50％引き下げられた。

DevDay 2026では、応答速度を重視する用途向けの高速ティア「Ultrafast」も発表した。トークン生成速度はCodexで最大8倍（毎秒300トークン）、APIで最大6倍になる。同日から「GPT-6 Astra Ultrafast」をAPIのほか、新設の「Pro 500」およびEnterpriseプランのChatGPT WorkとCodexで提供し始めた。GPT-6.1 Sol Ultrafastも数日中に提供する予定だ。

Pro 500は、個人向けの新しい最上位有料プランである。月額500ドルで、ChatGPT Plusの25倍に相当する利用枠を備え、個人向けプランの中で唯一Ultrafastを利用できる。従来の月額100ドルのPro 100、月額200ドルのPro 200も引き続き提供する。

Yoichi Yamashita

Yoichi Yamashita

好きなアーティストの話で意気投合したニューヨーク州立大学の職員に紹介状を書いてもらい、それを握りしめて渡米。大学時代がちょうどパソコン黎明期と重なり、今よりはるかに高価だったパソコンを好きなだけいじれたおかげか、卒業後はニューヨークのビジネス誌にもぐり込むことに成功。Windows 95発売直前、現在のAIブームに比べるとずっとサブカル寄りで、どこか怪しげな熱気に満ちていた「インターネット」の担当を押し付けられ、以来、IT・テクノロジー畑をふらふらと歩き続けている。

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