OpenAIは9月29日（米国時間）、年次開発者イベント「OpenAI DevDay 2026」で、AIモデル「GPT-6.1 Sol」を発表した。

CEOのサム・アルトマン氏によると、同社が9月3日にGPT-6世代の最初のモデル「GPT-6 Astra」をリリースして以来、利用者からは同モデルを「より速く、より安く」してほしいという要望が寄せられていた。

GPT-6.1 Solは、9月22日に発表した「GPT-6 Sol」から複雑な業務における性能とコスト効率を高めたモデルである。エージェント型のコーディング、コンピューター操作、専門業務において上位モデルのGPT-6 Astraに迫る性能を備え、標準API料金の入出力トークン単価はAstraの5分の1に設定した。

同社が公表したベンチマーク結果によると、実際のコードベースを使って複雑なソフトウェア開発タスクを評価する「DeepSWE v1.1」では、GPT-6 Astraと同等のスコアを約5分の1のコストで記録した。また、GPT-6 Solの最高スコアを、より低い推論強度で6.4ポイント上回った。

複雑なPDF文書を使った専門業務を評価する「GDP.pdf」でもGPT-6 Astraに近い性能を示した。複数ステップの業務フローを評価する「AutomationBench」では、推論強度mediumでClaude Opus 5.5を2.2ポイント上回り、GPT-6 Solから4.8ポイント向上した。

コンピューター操作を伴う長時間のワークフローを評価する「OSWorld 2.0」のオフラインセットでは、推論強度maximumでGPT-6 Solを7ポイント上回り、GPT-6 Astraとの差を2.1ポイントまで縮めた。タスクあたりのコストはAstraの約7分の1だった。

科学研究向けの「Terminal-Bench Science 0.1」では、GPT-6 Solのスコアを2倍以上に高めた。ただし、最も高いスコアはGPT-6 Astraの68.1％で、OpenAIは特に難しい科学研究にはAstraを推奨している。

事実性も改善した。ユーザーが過去のモデルの誤りを指摘した会話を用いた評価では、推論強度low設定において少なくとも1つの事実誤認を含む回答の割合が、GPT-6 Solの11.4％から7.7％へ低下した。

安全性の面では、自身の限界をより明確に示し、ユーザーの意図や安全上の制約を守る信頼性が向上したとしている。難しい条件での評価では、検索ツールが正常に動作していないことを明示する能力や、明示的な制限を順守する能力、エージェント型タスクで許可されていない結果を回避する能力で、GPT-6 Solより失敗率が低下したとしている。

GPT-6.1 Solは同日から、ChatGPT WorkとCodexでPlus、Pro、Business、Enterprise、Eduユーザー向けに提供を開始した。ChatGPTの通常のチャットでは現時点で利用できない。APIでは「gpt-6.1-sol」として利用でき、料金は100万トークン当たり入力2ドル、キャッシュ済み入力0.10ドル、出力10ドル。キャッシュ済み入力は標準入力価格より95％安く、GPT-6 Solより50％引き下げられた。

DevDay 2026では、応答速度を重視する用途向けの高速ティア「Ultrafast」も発表した。トークン生成速度はCodexで最大8倍（毎秒300トークン）、APIで最大6倍になる。同日から「GPT-6 Astra Ultrafast」をAPIのほか、新設の「Pro 500」およびEnterpriseプランのChatGPT WorkとCodexで提供し始めた。GPT-6.1 Sol Ultrafastも数日中に提供する予定だ。

Pro 500は、個人向けの新しい最上位有料プランである。月額500ドルで、ChatGPT Plusの25倍に相当する利用枠を備え、個人向けプランの中で唯一Ultrafastを利用できる。従来の月額100ドルのPro 100、月額200ドルのPro 200も引き続き提供する。