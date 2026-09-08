Windows Latestは9月5日(現地時間)、「Microsoft engineer says "typing code is absolutely over," and Windows 11 is already being built that way」において、Microsoftの技術スタッフを務めるDavid Fowler氏が「コードを手で入力する時代は終わった」とXに投稿したと伝えた。

Fowler氏はSignalR、NuGet、ASP.NET Coreなどの開発に携わった人物で、現在はMicrosoftでAspire担当のDistinguished Engineerを務めている。同氏の発言は、開発者がコードを読まなくなることや、ソフトウェアエンジニアリング自体が不要になることを意味するものではない。AIによるコード生成が進み、エディターでコードを1行ずつ入力する作業の比重が低下しているとの指摘だ。

コードを書く作業からAIを監督する仕事へ、変わる開発現場

Windows Latestは、GitHub Copilotのコーディングエージェントが開発タスクに応じた専用環境の構築、バックグラウンド作業、リポジトリの変更、そしてレビュー用のプルリクエストを作成できる水準にまで到達したと説明。2026年2月にはWindows開発環境にも対応し、Windows向けプロジェクトのビルドやテスト、静的解析ツールによる検査まで実行できるようになっている。

GitHub Copilotのコーディングエージェントによるコード変更の例（出典：GitHub Blog）

Fowler氏が開発する.NET AspireもAIを前提とした構成へ変化している。Aspireはサービス、コンテナ、データベースを単一のアプリケーションモデルで定義するコード中心の開発基盤で、13.1ではAIコーディングアシスタントを主要機能として扱い、13.2ではエージェント向けCLIとMCPを導入した。

Aspire開発に携わるMaddy Montaquila氏は2026年4月、AIエージェントはコード生成を得意とするものの、コードを書くことと動作するアプリを完成させることは別の問題だと説明した。Aspireはこの解決策として、エージェントがサービスを起動し、ログやテレメトリーを確認し、障害が発生したサービスを再起動して再テストするループ構造を取り入れた。人間がエラーメッセージをコピーしてAIへ渡す作業を減らす仕組みだ。

AI生成コードには脆弱性の課題、MicrosoftはAIによる検査も導入

一方、AIによるコード生成には安全性の課題もある。Veracodeの「2026 GenAI Code Security Report: 100+ Models Tested」では、検証対象としたAIコード生成タスクの約44%で既知の脆弱性を含むコードの生成を報告している。

Microsoftはこの課題について、コードネーム「MDASH」と呼ばれるエージェント型脆弱性スキャナーで解決を試みている。これまで不可能と思われていた難解な問題の分析に対応し、Windowsカーネル、Hyper-V、ネットワークスタックといった専門知識を求められる領域での活用にも言及している。

MDASHはすでにWindowsの開発現場に統合され、早期の脆弱性特定、修正に活用されている。同社はこの取り組みにより、攻撃者のエクスプロイト開発よりも一足先に修正パッチを提供できると評価している。

Microsoft、AIを使ったWindowsアプリ開発ガイドを公開

AI中心の開発現場には、Windows 11の改善計画が予期せぬメリットをもたらした可能性がある。この改善計画では、WindowsシェルをネイティブフレームワークのWinUI(旧称: WinUI 3)で再実装する取り組みが推進され、その結果としてWinUIのオープンソース化が進み、加えてドキュメントも充実しつつある。

これら公開情報はAIエージェントによるコード生成に利用することができ、開発者は労せずとも応答性の優れたアプリ開発が可能となった。実際、Microsoftは初心者向けに「AIを使ったWindowsアプリの構築ガイド」を公開し、「WinUIエージェントプラグイン」を活用した無償のWinUIアプリ開発を提案している。

開発者は消えないが、新しい開発環境への順応は必要

Fowler氏の発言が示すのは、ソフトウェア開発者の消失ではない。AIによるコード生成が進めば、開発者の役割はコードを1行ずつ記述する作業から、設計や生成物の評価、安全性の検証へと比重が移っていく可能性がある。

Microsoftはすでに開発、テスト、監視、脆弱性検査までAIエージェントが関与できる環境を整備しつつある。Fowler氏の発言は、こうした開発環境の変化を象徴するものと言えそうだ。