Microsoftは、Windows 11, version 25H2 known issues and notifications | Microsoft Learnにおいて、8月27日にリリースしたWindows 11向けのプレビュー更新プログラムおよびこれ以降の更新プログラムをインストールするとデスクトップの読み込みで不具合に遭遇する可能性があると発表した。

この更新プログラムについては、9月上旬に報告された設定の読み込み失敗の不具合が報告されている。今回の件はこの不具合と症状に類似性が認められるものの異なる不具合であり、本稿執筆時点までに修正プログラムは提供されていない。

影響を受けるWindows 11のバージョン

Microsoftによると、この不具合の影響を受けるWindows 11のバージョンは次のとおり。

Windows 11バージョン26H2

Windows 11バージョン26H1

Windows 11バージョン25H2

Windows 11バージョン24H2

このうち、Windows 11バージョン25H2および24H2では8月27日にリリースされた「KB5120998」以降、26H1では「KB5120996」以降の更新プログラムで不具合が発生する可能性がある。

サインイン後に黒い画面

Microsoftによると、この不具合は「FSLogix」を使用しているAzure Virtual Desktopホスト環境に影響する可能性が高いとされる。また、既存のユーザープロファイルの一部で頻繁に発生すると報告しており、影響には偏りがあるとみられる。

Microsoftが推定した具体的な症状は次のとおり。

サインイン後に黒い画面が表示され、デスクトップセッションの読み込みに失敗する

デスクトップセッションを手動で開始するまで、ユーザーはデスクトップにアクセスできない可能性がある

アプリケーションイベントログには、Windowsエクスプローラーのクラッシュが記録される可能性がある

Microsoftが回避策を案内、修正は今後のアップデートで

Microsoftは不具合に遭遇したユーザー向けに軽減策を公開した。手順は次のとおり。

ショートカットキー「Ctrl+Shift+ESC」を入力して、タスクマネージャーを起動する

「新しいタスクを実行する」をクリックする

入力欄に「explorer.exe」と入力して、「OK」をクリックする

この軽減策は不具合を回避するものではない。不具合の発生後、デスクトップへのアクセスを一時的に回復する対策となる。

企業に管理されたデバイスでは、既知の問題のロールバック(KIR: Known Issue Rollback)を適用することで不具合を緩和可能とされる。IT管理者は公式説明に従ってグループポリシーを構成することで、企業管理対象デバイスに対するKIRを適用することができる。

本稿執筆時点で修正パッチは提供されていない。MicrosoftはKIRによる緩和策を提供しており、恒久的な修正を今後のWindowsアップデートで提供する予定。