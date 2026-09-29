バッファローは2026年9月28日、「一部Wi-Fi商品における複数の脆弱性とその対処方法（JVNVU#94863997）｜バッファロー」において、同社の一部Wi-Fi製品に重大な脆弱性が存在すると発表した。

対象の脆弱性を悪用されると、遠隔から任意のOSコマンドを実行されたり、サービス運用妨害（DoS）状態にされたりする可能性があるという。

2件の脆弱性、OSコマンド実行やDoSの恐れ

脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。

  • CVE-2026-86530 - OSコマンドインジェクションの脆弱性。認証された第三者が遠隔から細工したHTTPリクエストを送信することで任意のOSコマンドを実行できる可能性がある(CVSSv4スコア: 8.6)
  • CVE-2026-95104 - スタックベースのバッファーオーバーフローの脆弱性。認証を受けていない状態で、遠隔から細工したHTTPリクエストを送信することでサービス運用妨害(DoS: Denial of Service)の状態を作り出す可能性がある(CVSSv4スコア: 8.7)

対象は「WSR-300HP」と「WEX-G300」

脆弱性が存在するとされる製品およびファームウェアバージョンは次のとおり。

  • WSR-300HP Ver.2.55よりも前のバージョン
  • WEX-G300 Ver.1.71よりも前のバージョン

脆弱性が修正された製品およびファームウェアバージョンは次のとおり。

  • WSR-300HP Ver.2.55およびこれ以降のバージョン
  • WEX-G300 Ver.1.71およびこれ以降のバージョン
  • 左から、「WSR-300HP」、「WEX-G300」

    左から、「WSR-300HP」、「WEX-G300」

対策済みファームウェアにアップデートを

対象の脆弱性の深刻度はいずれも重要(Important)と評価されており注意が必要。バッファローはデバイス設定の「Internet側リモートアクセス設定を許可する」を有効にしている場合、インターネットから脆弱性の悪用が可能と説明している。

脆弱性を修正したファームウェアが既に公開されており、速やかなアップデートが推奨されている。当該デバイスは工場出荷時の設定で自動更新が有効のため、設定を変更していない場合は自動的に更新される。設定を変更した場合や設定を覚えていない管理者は、ファームウェアバージョンを確認し、必要に応じてアップデートを実施することが望まれる。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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