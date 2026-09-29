バッファローは2026年9月28日、「一部Wi-Fi商品における複数の脆弱性とその対処方法（JVNVU#94863997）｜バッファロー」において、同社の一部Wi-Fi製品に重大な脆弱性が存在すると発表した。

対象の脆弱性を悪用されると、遠隔から任意のOSコマンドを実行されたり、サービス運用妨害（DoS）状態にされたりする可能性があるという。

2件の脆弱性、OSコマンド実行やDoSの恐れ

脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。

対象は「WSR-300HP」と「WEX-G300」

脆弱性が存在するとされる製品およびファームウェアバージョンは次のとおり。

WSR-300HP Ver.2.55よりも前のバージョン

WEX-G300 Ver.1.71よりも前のバージョン

脆弱性が修正された製品およびファームウェアバージョンは次のとおり。

WSR-300HP Ver.2.55およびこれ以降のバージョン

WEX-G300 Ver.1.71およびこれ以降のバージョン

対策済みファームウェアにアップデートを

対象の脆弱性の深刻度はいずれも重要(Important)と評価されており注意が必要。バッファローはデバイス設定の「Internet側リモートアクセス設定を許可する」を有効にしている場合、インターネットから脆弱性の悪用が可能と説明している。

脆弱性を修正したファームウェアが既に公開されており、速やかなアップデートが推奨されている。当該デバイスは工場出荷時の設定で自動更新が有効のため、設定を変更していない場合は自動的に更新される。設定を変更した場合や設定を覚えていない管理者は、ファームウェアバージョンを確認し、必要に応じてアップデートを実施することが望まれる。