Microsoftは9月4日(現地時間)、開発者向けに最適化したWindows環境「Project Zenith」を発表した。高性能なハードウェアと、開発用に事前設定したWindows 11、開発ツール群を組み合わせ、「箱から出してすぐにコーディング」できる環境を提供する。

「箱から出してすぐにコーディング」をコンセプトに設計されており、ユーザーはインストールや初期設定に悩まされることなく、すぐにAIエージェント支援のあるソフトウェア開発をはじめられるという。

Project ZenithのWindows 11に付属する開発ツール群 出典：Microsoft

開発ツールをプリインストール、WSL2＋Ubuntuも

公式アナウンスでは、対応デバイスの一部仕様が明らかにされた。64GB以上の統合メモリーと250GB/秒以上のメモリー帯域幅、AI処理性能として30ビリオン(300億)パラメーター以上のローカルモデル実行性能が必要とされる。

プリインストールツールには、VS Code、GitHub Copilot、PowerToys、PowerShell 7、Git、GitHub CLI、Azure CLI、Core Utils、Python、NVM、Nodeなどが含まれ、さらにWSL2+Ubuntuもインストール済みの状態で出荷される。

搭載されるWindows 11は、開発用途に合わせてあらかじめ設定が調整されている。事前設定にはエクスプローラーの隠しファイル表示やフルパス表示、おすすめの非表示、同期プロバイダーの通知オフ、タスクバーのピン留めアプリの調整などが含まれる。

これら設定は手作業で実施することも可能だが、Microsoftは同等の環境を構築するWindows開発構成「WindowsDeveloperConfig/windows-dev-config/README.md at main · microsoft/WindowsDeveloperConfig · GitHub」を公開しており、既存のWindows 11ユーザーも、公開されている構成を利用して同様の開発環境を構築できる。

ローカルAIモデルを従量制限なしで実行

Project Zenithの注目は、AIモデルの実行性能を定めた点にある。最低でも30ビリオンパラメーターのローカルモデル実行が保証されており、対応モデルであればユーザーは制限なく実行できる。つまり、トークンの消費を気にすることなく、無制限にローカルモデルを使用したAIコーディングが可能だ。

クラウドで提供される最先端モデルとは性能差があるため、高度な課題はクラウドのAIエージェントに任せ、それ以外をローカルで処理するといった使い分けが想定されている。

初期の対応デバイスには、AMD Ryzen AI Haloが選定された。さらに今後数か月以内に、OEM(Original Equipment Manufacturing)およびシリコンパートナー各社から対応デバイスの出荷が開始される見込みだ。