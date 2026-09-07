Microsoftは9月4日(現地時間)、開発者向けに最適化したWindows環境「Project Zenith」を発表した。高性能なハードウェアと、開発用に事前設定したWindows 11、開発ツール群を組み合わせ、「箱から出してすぐにコーディング」できる環境を提供する。

「箱から出してすぐにコーディング」をコンセプトに設計されており、ユーザーはインストールや初期設定に悩まされることなく、すぐにAIエージェント支援のあるソフトウェア開発をはじめられるという。

  • Project ZenithのWindows 11に付属する開発ツール群　出典：Microsoft

    Project ZenithのWindows 11に付属する開発ツール群　出典：Microsoft

開発ツールをプリインストール、WSL2＋Ubuntuも

公式アナウンスでは、対応デバイスの一部仕様が明らかにされた。64GB以上の統合メモリーと250GB/秒以上のメモリー帯域幅、AI処理性能として30ビリオン(300億)パラメーター以上のローカルモデル実行性能が必要とされる。

プリインストールツールには、VS Code、GitHub Copilot、PowerToys、PowerShell 7、Git、GitHub CLI、Azure CLI、Core Utils、Python、NVM、Nodeなどが含まれ、さらにWSL2+Ubuntuもインストール済みの状態で出荷される。

搭載されるWindows 11は、開発用途に合わせてあらかじめ設定が調整されている。事前設定にはエクスプローラーの隠しファイル表示やフルパス表示、おすすめの非表示、同期プロバイダーの通知オフ、タスクバーのピン留めアプリの調整などが含まれる。

これら設定は手作業で実施することも可能だが、Microsoftは同等の環境を構築するWindows開発構成「WindowsDeveloperConfig/windows-dev-config/README.md at main · microsoft/WindowsDeveloperConfig · GitHub」を公開しており、既存のWindows 11ユーザーも、公開されている構成を利用して同様の開発環境を構築できる。

ローカルAIモデルを従量制限なしで実行

Project Zenithの注目は、AIモデルの実行性能を定めた点にある。最低でも30ビリオンパラメーターのローカルモデル実行が保証されており、対応モデルであればユーザーは制限なく実行できる。つまり、トークンの消費を気にすることなく、無制限にローカルモデルを使用したAIコーディングが可能だ。

クラウドで提供される最先端モデルとは性能差があるため、高度な課題はクラウドのAIエージェントに任せ、それ以外をローカルで処理するといった使い分けが想定されている。

初期の対応デバイスには、AMD Ryzen AI Haloが選定された。さらに今後数か月以内に、OEM(Original Equipment Manufacturing)およびシリコンパートナー各社から対応デバイスの出荷が開始される見込みだ。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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