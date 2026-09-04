Microsoftは、Windows 11の更新プログラムに伴う再起動を原則として月1回に集約する仕組みを導入した。Microsoft Supportで8月14日に公開したサポート文書One restart a month for Windows updates | Microsoft Supportで明らかにした。

7月28日以降にリリースされる更新プログラムから適用し、ドライバーや.NET、ファームウェアなど再起動を必要とする更新を月例のセキュリティ更新プログラムにまとめる。Windows Updateによる再起動の回数を減らし、ユーザーへの影響を抑える狙いがある。

これは3月に発表されたWindows 11の改善計画の一環として導入された。

「Windows 11のWindows Update画面 出典：Microsoft

Windows Updateの再起動を月1回に集約

適用対象はWindows 11バージョン24H2、25H2、26H1およびこれ以降に制限され、拡張セキュリティ更新プログラム(ESU: Extended Security Update)のWindows 10は対象としていない。

集約を予定している既知の更新プログラムは次のとおり。

ドライバーのアップデート

.NETのアップデート

ファームウェアのアップデート

一方で、次の更新プログラムは集約せず、その都度リリースされる。これらは自動アップデートの対象となっており、多くの場合でユーザーが認識することなくアップデートを完了する。

Microsoft Defenderのセキュリティインテリジェンスアップデート

AIコンポーネントのアップデート

重要なドライバーアップデートまたは緊急ドライバーアップデート

緊急アップデートおよび定例外(OOB: Out-of-band)アップデート

9月はホットパッチ端末も例外的に再起動

BetaNewsは9月1日(現地時間)、「Windows 11 restarts move to once a month, except for hotpatch PCs」において、Microsoftのホットパッチ更新プログラムに登録している端末について、9月は例外的に再起動が必要になると伝えた。9月のセキュリティ更新プログラムに、再起動を回避できないセキュリティコンポーネントの修正が含まれていることが理由だ。

ホットパッチは通常、1月、4月、7月、10月の年4回のみ再起動が必要で、その他のセキュリティ更新時に再起動する必要はない。

この再起動によるホットパッチの更新スケジュールに影響はなく、10月の再起動は予定通り実施される。また、Microsoftは9月の再起動後もホットパッチの登録状態は維持され、ホットパッチ自体には変更がないと説明している。