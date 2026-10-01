Microsoftは9月29日（米国時間）、Users cannot use Save As to create PDFs and store them in SharePoint in Word for Windows | Microsoft Supportにおいて、Microsoft WordでPDFファイルが意図しない場所に保存される不具合について情報を公開した。

PDF形式でドキュメントを保存した際、指定した保存先ではなく、Windowsの一時キャッシュフォルダーに保存される場合があるという。Microsoftによれば、この不具合はすでに修正されている。

  • WordでPDF形式を指定して「名前を付けて保存」する画面

    WordでPDF形式を指定して「名前を付けて保存」する画面

PDFが一時キャッシュフォルダーに保存される不具合

この不具合は、Word for Microsoft 365バージョン2609(16.0.20430.x)で発生する可能性がある。ドキュメントをPDFファイル形式で保存する際に、保存先としてオンラインストレージを指定すると、エラーを表示することなく次のフォルダーにランダムなファイル名で保存される場合がある。

  • C:\Users{username}\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO

Microsoftは保存先にSharePoint Onlineを指定した場合にのみ発生すると述べている。しかしながら、不具合を検証したユーザーはネットワークドライブで発生すると報告している(参考情報：「Word Save As PDF Exports to INetCache\Content.MSO with Random Filename Instead of Source Folder - Microsoft Q&A」)。

不具合は修正済み、PDFを回復できる可能性も

Microsoftによると、この不具合は9月25日に全面導入したサービス変更によって修正された。修正を確認できないユーザーは、Officeアプリを一度すべて終了してからWordを再起動し、動作を確認するように求めている。

なお、PDFファイルを消失したユーザーは、前述のフォルダーを調査することでファイルを回復できる可能性がある。また、不要なPDFファイルが多数存在している場合は手動で削除が可能とされる。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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