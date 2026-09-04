米NVIDIAは9月3日（現地時間）、AI開発者向けプラットフォームを運営するHugging Faceを129億3030万ドル（約2兆円：1ドル155円換算）で買収することで合意したと発表した。買収後もHugging Faceをオープンなプラットフォームとして維持し、NVIDIA製GPUの利用を必須にはしないとしている。

Hugging Faceは、AIモデルやデータセット、AIアプリケーションを開発者が公開・共有し、ほかの開発者が利用できるプラットフォームである。ソフトウェア開発におけるGitHubに近い役割をAI分野で担っており、「AI版GitHub」と呼ばれることも多い。

特に、学習済みのパラメーター（重み）を公開し、利用者が入手して実行できる「オープンウェイト」のAIモデルを共有・配布する主要プラットフォームの一つとなっている。研究機関やスタートアップだけでなく、大手AI企業などもモデルを公開しており、開発者がモデルを比較、評価、カスタマイズし、自社のサービスなどに組み込むための基盤として利用している。

NVIDIAによると、Hugging Faceの利用者は開発者や研究者、クリエイターを合わせて1800万人を超える。プラットフォームでは300万以上のAIモデル、約50万のデータセット、約100万のアプリケーションが共有されており、20万社以上がAIモデルの発見から評価、カスタマイズ、導入までの起点として利用している。一般にはなじみが薄いものの、AI開発の現場ではモデルやデータを共有・利用する代表的な基盤として定着している。

NVIDIA傘下でもオープン性を維持

買収後の運営についてNVIDIAは、Hugging FaceをAIエコシステム全体に開かれたプラットフォームとして維持すると表明した。開発者はモデルやAI開発フレームワーク、クラウド、推論サービス、コンピューティング基盤を自由に選択でき、Hugging Face上でAIを構築・展開する際にNVIDIA製インフラを利用する必要もない。複数のクラウドサービスや異なる種類のAIアクセラレーターに対応する「マルチクラウド」「マルチアクセラレーター」のサポートを継続する方針だ。

NVIDIA自身もHugging Faceとの関係をすでに深めている。同社によると、Hugging Face上で500以上のAIモデルと250以上のオープンデータセットを公開しており、オープンモデルとデータの最大の貢献者になっているという。買収後はNVIDIAのインフラやエンジニアリング力を活用し、Hugging Faceの信頼性や安全性、モデル評価、推論、導入機能などの強化を図る。

NVIDIAはAI向けGPUで大きな存在感を持つ一方、近年はAIモデルや開発ソフトウェアにも事業領域を広げている。ジェンスン・フアンCEOは7月、オープンウェイトモデルの重要性を訴える公開書簡に、業界の200以上の企業・組織とともに署名した。今回の買収は、オープンモデルをAIエコシステムの重要な柱と位置付けるNVIDIAの戦略をさらに進める動きといえる。