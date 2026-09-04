米NVIDIAは9月3日（現地時間）、AI開発者向けプラットフォームを運営するHugging Faceを129億3030万ドル（約2兆円：1ドル155円換算）で買収することで合意したと発表した。買収後もHugging Faceをオープンなプラットフォームとして維持し、NVIDIA製GPUの利用を必須にはしないとしている。

Hugging Faceは、AIモデルやデータセット、AIアプリケーションを開発者が公開・共有し、ほかの開発者が利用できるプラットフォームである。ソフトウェア開発におけるGitHubに近い役割をAI分野で担っており、「AI版GitHub」と呼ばれることも多い。

特に、学習済みのパラメーター（重み）を公開し、利用者が入手して実行できる「オープンウェイト」のAIモデルを共有・配布する主要プラットフォームの一つとなっている。研究機関やスタートアップだけでなく、大手AI企業などもモデルを公開しており、開発者がモデルを比較、評価、カスタマイズし、自社のサービスなどに組み込むための基盤として利用している。

NVIDIAによると、Hugging Faceの利用者は開発者や研究者、クリエイターを合わせて1800万人を超える。プラットフォームでは300万以上のAIモデル、約50万のデータセット、約100万のアプリケーションが共有されており、20万社以上がAIモデルの発見から評価、カスタマイズ、導入までの起点として利用している。一般にはなじみが薄いものの、AI開発の現場ではモデルやデータを共有・利用する代表的な基盤として定着している。

NVIDIA傘下でもオープン性を維持

買収後の運営についてNVIDIAは、Hugging FaceをAIエコシステム全体に開かれたプラットフォームとして維持すると表明した。開発者はモデルやAI開発フレームワーク、クラウド、推論サービス、コンピューティング基盤を自由に選択でき、Hugging Face上でAIを構築・展開する際にNVIDIA製インフラを利用する必要もない。複数のクラウドサービスや異なる種類のAIアクセラレーターに対応する「マルチクラウド」「マルチアクセラレーター」のサポートを継続する方針だ。

NVIDIA自身もHugging Faceとの関係をすでに深めている。同社によると、Hugging Face上で500以上のAIモデルと250以上のオープンデータセットを公開しており、オープンモデルとデータの最大の貢献者になっているという。買収後はNVIDIAのインフラやエンジニアリング力を活用し、Hugging Faceの信頼性や安全性、モデル評価、推論、導入機能などの強化を図る。

NVIDIAはAI向けGPUで大きな存在感を持つ一方、近年はAIモデルや開発ソフトウェアにも事業領域を広げている。ジェンスン・フアンCEOは7月、オープンウェイトモデルの重要性を訴える公開書簡に、業界の200以上の企業・組織とともに署名した。今回の買収は、オープンモデルをAIエコシステムの重要な柱と位置付けるNVIDIAの戦略をさらに進める動きといえる。

Yoichi Yamashita

Yoichi Yamashita

好きなアーティストの話で意気投合したニューヨーク州立大学の職員に紹介状を書いてもらい、それを握りしめて渡米。大学時代がちょうどパソコン黎明期と重なり、今よりはるかに高価だったパソコンを好きなだけいじれたおかげか、卒業後はニューヨークのビジネス誌にもぐり込むことに成功。Windows 95発売直前、現在のAIブームに比べるとずっとサブカル寄りで、どこか怪しげな熱気に満ちていた「インターネット」の担当を押し付けられ、以来、IT・テクノロジー畑をふらふらと歩き続けている。

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