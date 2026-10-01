Makiba&Co.は10月1日、企業向けの「AI開発・導入支援サービス」の提供を開始した。新規のAIツールやAIサービスの開発に加え、既存のWebサイトや業務システムへのAI機能追加にも対応する。企画から設計、開発、API連携、導入までを一貫して支援し、企業のAI活用を後押しする狙いだ。

生成AI活用の拡大で高まる導入支援ニーズ

生成AIの普及に伴い、企業のAI活用への関心は高まっている。一方で、多くの企業ではAI開発に必要な人材やリソースの不足が課題となっていたり、自社業務に適したAIの活用方法が分からなかったりするケースもある。さらに、既存のWebサイトや業務システムを維持したままAI機能を追加したいというニーズもある。

こうした課題に対応するため、同社は新規開発と既存環境のAI化を支援するサービスの提供を開始したという。

AIツールの新規開発を支援

同サービスでは、企業の業務内容やサービス内容に応じたAIツールやAIサービスの新規開発を支援する。開発対象としては、社内文書やマニュアルを参照できるAIチャット、問い合わせ対応支援システム、文章の要約や分類、チェックツールなどを想定。このほか、契約書の確認支援、翻訳や多言語テキスト処理、社内データを活用した検索・回答システムなどの開発にも対応する。

既存Webサイトや業務システムへのAI機能追加にも対応

既存のWebサイトや業務システムを全面的に刷新することなく、AI機能を追加できるサービスも提供。具体的には、WebサイトへのAIチャット機能の追加、AI検索機能の導入、問い合わせ内容に応じた回答生成機能の実装などを支援する。

また、文章生成や要約、翻訳機能の実装に加え、入力データの自動分類や分析にも対応。すでにAI機能を導入済みの企業に対しては、既存環境のアップグレード支援も提供する予定だという。