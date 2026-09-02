伊藤忠テクノソリューションズ（略称：CTC）は、8月7日に東京・神谷町の本社で社員の家族を対象とした「CTC FAMILY DAY 2026」を開催しました。

このイベントは、同社社員を日頃から支えている家族に、CTCという会社や社員の仕事への理解を深めてもらうことを目的として企画されたもの。会場では参加した子どもたちが、クイズやゲームを通して同社が担う役割や、解決に取り組む社会課題について楽しみながら学ぶ姿が見られました。

ここでは、その様子とともに、同日に開催された参加型イベント「神谷町サマーフェスタ」に出展したCTCブースの様子も併せてお伝えします。

「CTC FAMILY DAY 2026」の様子

遊びながら家族の職場を知ることができるイベント

CTCは、顧客に対しITシステムのコンサルティングから設計、開発・構築、運用・保守サポートまでをトータルに支援している総合ITサービス企業です。世の中を支える重要な役割を担っていますが、社員の家族からは仕事内容や職場の様子が見えにくいという面も。今回のイベントは、実際の職場や仕事内容に触れ、社員がどのような環境でどのような想いを持って働いているのかを知る機会を設けることで、家族の理解や安心感につなげることを目的として企画されました。

会場には全部で36組／98名の家族が集まり、和気藹々とした雰囲気のなかイベントがスタートしました。

「CTC FAMILY DAY 2026」会場

まず、CTCの執行役員 人事総務本部長 奥村弘幸氏が登壇して「会社は、お父さん、お母さんが、たくさんの人と一緒に力を合わせてお仕事をする場所。今日はみなさんと一緒に、そのお仕事をしている場所をチラッと見ちゃいましょう。楽しい催しものも用意していますので期待していただければ」と挨拶。

CTC 執行役員 人事総務本部長 奥村弘幸氏

次に広報ブランディング本部の担当者が登壇し、子どもたちに「身近なITで知っているものはありますか？」と質問を投げかけました。そのいくつかの例を挙げながら「ITはいろいろなところで使われていて、生活するのにないと困る大事な技術。お父さん・お母さんのお仕事は、たくさんのお客様のITを支援することでさまざまなところで便利な社会を支えています」と話しました。

続いてCTCに関する3択クイズが3問出題されました。1問目は「CTCのお客さまは何社？」で、正解は「6,000社」。2問目は「社員は何人？」で「12,862人」、3問目は「（CTCで働く人は）どんな人が多い？」で「ITエンジニア」。子どもたちは、想像以上に多くの企業や人々が関わっていることを知って驚きの表情を浮かべていました。

ちなみに社員12,862人のうちエンジニアは約9,100人いるそうです。クイズを出題した担当者は、「たくさんの仲間が力を合わせていろんなものを便利にしているのがCTC。最近注目されているAIやロボットにも関わっています」と説明しました。

CTCに関する3択クイズが行われているところ

ロボットのパフォーマンスも！ CTCみらい研究所の取り組みを紹介

次に同社の社内研究組織である「みらい研究所」の担当者が登壇し、研究所で取り組んでいる社会課題や技術を紹介しました。

みらい研究所は、「2050年という次世代に、みんなが今よりも楽しく便利に暮らせるよう、さまざまな“未来の困りごと”を技術で解決できないか考えている研究所」とのこと。研究テーマは多岐にわたるそうですが、今回はそのなかでも身近な「食と農業」が取り上げられました。

みらい研究所の研究内容も紹介されました

現在、農業は人手不足や気候変動、供給の不安定さなどの“困りごと”を抱えています。みらい研究所では、そういった課題に対してデータやロボットなどを使って農家の方をお手伝いする方法を研究しているそう。

その一例として紹介されたのが4足歩行する犬型ロボットです。広い田んぼや畑の様子を人の代わりに見回り、写真や数字を集めてデータにするのが役割。集めるデータは、田んぼの水の量や気温、作物がどれくらい育っているか、昨年に比べてどのくらい収穫できたかなどで、農家の方が変化にいち早く気づいて対策を取るための判断材料になります。

会場では実際に田んぼや畑でデータ収集に使われているロボットが登場し、2足歩行や逆立ち、握手などのパフォーマンスを披露して子どもたちの歓声を浴びていました。

続いて、集めるデータの重要さを体感するゲーム「1合ぴったりチャレンジ！」も行われました。ゲームは、カップで1合分の目安となる150gにできるだけ近いお米をすくい、実際に量って何gか確認するというもの。

お米100gと110gとを比較すると小さな差に見えますが、収穫量が1割異なれば田んぼ全体では大きな差につながります。その“小さな差”を自分の感覚で掴むのがゲームの狙い。惜しくも150gぴったりをすくえた参加者はいませんでしたが、5g差以内に10人がひしめく混戦で大盛り上がり。上位10人には豪華景品が手渡されました。

このあと、会場ではCTCグループの企業理念「Challenging Tomorrow’s Changes 変わっていく。挑んでいく。」が紹介されたほか、ワークショップや、子どもたちと新宮達史社長との名刺交換会なども行われました。

塗り絵でメッセージカードを作るワークショップも開催されました

子どもたちと名刺交換する代表取締役社長の新宮達史氏。このほか、常務執行役員 人総＆広報ブランディンググループ担当役員 兼 CAOの垣見俊之氏、執行役員 人事総務本部長の奥村弘幸氏らも子どもたちと名刺交換を行いました

神谷町サマーフェスタにCTCみらい研究所がブースを出展

なお、CTCが拠点を置く神谷町エリアでは、古くから地域住民の交流の場として毎年伝統的な夏祭り「神谷町もぎ店」が行われていました。今年度は、その恒例行事を企業・団体が連携する参加型イベントに発展した「神谷町サマーフェスタ」がCTCのファミリーデーと同日に開催されていました。

同イベントには、神谷町エリアの企業・団体が多数出展し、音楽や食、ワークショップなど多彩なコンテンツが展開されました。CTCのみらい研究所もブースを出展し、2050年のよりよい社会の実現に向けてITを通じて「世界をGOODに」する取り組みを紹介し、来場者との交流を図りました。