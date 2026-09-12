マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」では、同社が2026年9月13日（日）に開催される第十四回技術書同人誌博覧会（技書博）にブース出展することを記念し、Manateeのメールマガジン購読者を対象に、9月新刊や人気のManning Publicationsの翻訳書を含む15タイトルの20％OFFクーポンを配信中だ。

すでにManateeメールマガジンを購読しているユーザーだけでなく、新規に購読したユーザーでもクーポンを利用可能だ。クーポンはManatee限定／PDF版限定となる。新たにメールマガジンを購読したいユーザーは、マイナビBOOKSの問い合わせフォームから申し込めば、自動配信メールからクーポンコードを取得可能だ。

十四回目の開催を迎える「技書博」は9月13日開催

技術書の祭典「技術書同人誌博覧会（技書博）」は、技術書をテーマにした同人誌即売会。個人や企業の著者・サークルが、プログラミング／AI／データ分析／インフラ／セキュリティなどの知見をまとめた本を持ち寄り、読者と直接交流できる場となっている。商業出版とは異なる切り口や、現場で得た経験を凝縮した本に出会えることが大きな魅力だ。第十四回技術書同人誌博覧会は9月13日（日）に開催され、マイナビ出版もブースを出展する。今回のキャンペーンはこれを記念したもの。

なお、技書博の同社ブース（「か-05」）では、同ラインナップの紙書籍を特別価格で販売する（本キャンペーンの価格とは異なる）。

本キャンペーンならびにクーポンの有効期間は2026年9月30日（水）24時まで。クーポン対象タイトル一覧は下記の通り。

20％OFFクーポン対象タイトル一覧

『開発効率をアップする！ Claude Code 実用入門』

大澤文孝（著）

通常価格：3,300円

20％OFFキャンペーン価格：2,640円

『サイバーセキュリティのためのデータエンジニアリング教科書』

James Bonifield（著）、窪田優（訳）

通常価格：4,048円

20％OFFキャンペーン価格：3,238円

『アルゴリズムとデータ構造（仮）』

渡部有隆（著）

通常価格：4,378円

20％OFFキャンペーン価格：3,502円

『Affinity 制作入門』

大間知聡（著）

通常価格：2,992円

20％OFFキャンペーン価格：2,394円

『つくりながら学ぶ！画像生成 AI 自作入門』

Mark Liu（著）、IPUSIRON（監訳）、Smoky（訳）

通常価格：4,180円

20％OFFキャンペーン価格：3,344円

『AI を味方にする デザインワークフロー実践ガイド』

梅本周作（著）

通常価格：2,948円

20％OFFキャンペーン価格：2,358円

『実践 プラットフォームエンジニアリング』

Ajay Chankramath／Nic Cheneweth／Bryan Oliver／Sean Alvarez（著）、株式会社スリーシェイク 元内柊也／小池玲斗／木曽和則／下村俊貴（訳）

通常価格：4,400円

20％OFFキャンペーン価格：3,520円

『実践 データ駆動サイバーセキュリティ』

Mariano Mattei（著）、Kazuhiko Yagami（訳）

通常価格：4,180円

20％OFFキャンペーン価格：3,344円

『Blender でアニメ絵キャラクターを作ろう！モデリングの巻［Blender 5 対応版］』

夏森轄（著）

通常価格：4,378円

20％OFFキャンペーン価格：3,502円

『Codex でゼロからはじめる AI 駆動ゲーム開発実践入門（仮）』

布留川英一（著）

通常価格：3,498円

20％OFFキャンペーン価格：2,798円

『つくりながら学ぶ！ リアルタイム OS 自作入門』

矢野倉伊織（著）

通常価格：4,730円

20％OFFキャンペーン価格：3,784円

『読んでつなげる GitHub』

やまぱん！／亀川和史／森友梨映（著）

通常価格：3,080円

20％OFFキャンペーン価格：2,464円

『世界で闘う エンジニア・アウトプット力を鍛える本』

Piotr Sarna／Cynthia Dunlop（著）、伊藤淳一（監訳）、水野貴明（訳）

通常価格：3,960円

20％OFFキャンペーン価格：3,168円

『Claude Cowork スゴイ活用術』

AI部（著）

通常価格：2,882円

20％OFFキャンペーン価格：2,306円

『「導入事例」実践大全』

佐藤岳（著）

通常価格：3,135円

20％OFFキャンペーン価格：2,508円

Manning Publicationsの翻訳書に注目！

今回の対象タイトルで注目したいのが、Manning Publicationsの翻訳書4点だ。

『世界で闘う エンジニア・アウトプット力を鍛える本』は、エンジニアが技術的な知識や経験を整理し、文章や発表などのアウトプットとして発信するための力を扱った一冊。アウトプットは、単に知識を共有するだけの活動ではない。自分の考えを整理し、他者からフィードバックを得て、チームやコミュニティに知見を還元するための重要な手段でもある。技術ブログ／ドキュメント／カンファレンス発表など、エンジニアの発信力を高めたい人に向いた内容だ。

『つくりながら学ぶ！画像生成AI自作入門』は、画像生成AIの仕組みを理解しながら、実際に手を動かして自分で構築していくための入門書だ。生成AIをサービスとして利用するだけでなく、その背景にある技術や処理の流れを学びたい人に適している。画像生成AIに関心のある開発者はもちろん、AIを活用したサービスやコンテンツ制作に携わる人にとっても、技術への理解を深めるきっかけとなるだろう。

『実践 プラットフォームエンジニアリング』は、開発者がソフトウェアをより安全かつ効率的に提供できるよう、組織内の開発基盤や開発者体験を整備する考え方を解説する。インフラを用意するだけでなく、開発チームが必要な環境や機能を使いやすく利用できる仕組みを整え、開発と運用の流れを継続的に改善していく点に特徴がある。クラウドネイティブな開発環境の構築や、開発組織の生産性向上に関心のある人にとって参考になる一冊だ。

『実践 データ駆動サイバーセキュリティ』は、セキュリティに関する判断や対策を、データに基づいて行うための実践的な考え方をまとめた。ログやイベント情報などのデータを活用し、脅威や異常の兆候を捉え、リスクの把握やインシデント対応につなげていく。経験や勘だけに頼らず、観測したデータをもとに防御の仕組みを改善したい技術者に適している。

この4冊は、エンジニア個人の発信力、AI技術の実装力、開発基盤を整える力、セキュリティをデータから考える力という、それぞれ異なるテーマを扱っている。一方で、いずれも技術を表面的に利用するのではなく、その背景や実践方法を理解し、現場で活用することに重点を置いた内容である。新しい技術を学びたい人だけでなく、現在の業務を一段深く捉え直したい人にも有用だ。

キャンペーンの有効期間は2026年9月30日（水）24時まで。技書博で新しい技術書を探す人も、日々の業務に役立つ専門書をじっくり選びたい人も、この機会にManateeのラインアップをチェックしてみてはいかがだろうか。

「Tech Book Zone Manatee」とは？

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、株式会社マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社のIT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。