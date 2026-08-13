JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC: Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)は8月10日、「JVN#40467227: LINE PC版（Windows版）のインストーラにおけるDLL読み込みに関する脆弱性」において、Windows版のLINEアプリインストーラーに脆弱性が存在すると報じた。

この脆弱性を悪用されると、インストーラーを起動したユーザー権限で任意のコードを実行される可能性があるという。

脆弱性に関する情報

脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。

脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。

CVE-2026-13133 - 制御されていないダイナミックリンクライブラリ(DLL: Dynamic Link Library)検索パスの脆弱性。攻撃者は悪意のあるDLL(Msftedit.dll)をインストーラーと同じディレクトリに配置することで、任意のコードを実行できる可能性がある(CVSSv4スコア: 8.4)

脆弱性が存在する製品

脆弱性が存在するとされる製品およびバージョンは次のとおり。

LINE for Windows 26.4.0よりも前のバージョン

脆弱性が修正された製品

脆弱性が修正された製品およびバージョンは次のとおり。

LINE for Windows 26.4.0

この脆弱性の深刻度は重要(Important)と評価されており注意が必要。LINE PC版（Windows版）26.4.0以降への更新が推奨される。