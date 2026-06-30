米Appleは「iOS 26.5.2」と「iPadOS 26.5.2」、「macOS Tahoe 26.5.2」を現地時間6月29日に提供開始。適用することで、各OSのバグ修正が行われる。

iOS 26.5.2

セキュリティアップデートの内容はiOS/iPadOSとも共通。適用することで、カーネルやWebkit、libxslt、WebRTCに関するさまざまな不具合や脆弱性が修正される。

macOS Tahoe 26.5.2もカーネルやWebkit、libxslt、WebRTC関連の各種不具合に対処。このほか、macOSの旧バージョン(Sonoma/Sequoia)向けの「Safari 26.5.2」も配信開始しており、こちらもWebkitを中心とする各種不具合が修正される。

各OS/ソフトウェアのアップデート対象機種・CVE番号付き脆弱性の件数

iOS 26.5.2/iPadOS 26.5.2(37件)

iPhone 11以降

iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降

iPad Pro 11インチ(第1世代)以降

iPad Air(第3世代)以降

iPad(第8世代)以降

iPad mini(第5世代)以降

iPadOS 26.5.2

macOS Tahoe 26.5.2(37件)

TahoeへアップデートできるバージョンのmacOSを搭載したMac

Safari 26.5.2(31件)

macOS Sonoma/Sequoia