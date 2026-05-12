iOS 26.5

米Appleは「iOS 26.5」や「iPadOS 26.5」をはじめ、多数の製品向けアップデートを現地時間5月11日に提供開始した。

iOS 26.5、iPhone - Androidユーザー間のRCSメッセージ暗号化に対応

iOS 26.5では、RCS(Rich Communication Services)メッセージ機能を強化しており、iOS 26.5を搭載したiPhoneのユーザー、対応する通信事業者、最新バージョンの「Googleメッセージ」を搭載したAndroidユーザーを対象に、エンドツーエンドで暗号化されたRCSメッセージングをベータ版として提供する。

Appleのデバイス間で使える「iMessage」は既にエンドツーエンドで暗号化されているが、iPhoneユーザーとGoogleメッセージを利用するAndroidユーザーの間でも、エンドツーエンドで暗号化されたRCSメッセージでやりとりが可能になる。Appleは「Apple製デバイス間の通信方法としては、今後もiMessageが最適」とアピールしている。

iOS 26.5では、RCSチャットで新しいロックアイコンが表示されるようになる。このアイコンは、チャットのメッセージがエンドツーエンドで暗号化されていることを表す

このほかiOS/iPadOS 26.5には、色彩のスペクトルを動的に屈折させる「プライド・ルミナンス壁紙」や、ユーザーの近くのトレンドや最近の検索に基づいてマップ上でおすすめを表示する新機能なども含まれる。

セキュリティアップデートについては、iPhoneやiPad、Mac、Apple TV、Apple Watch、Apple Vision Pro向けに公開しており、各製品に適用することで機能強化や不具合修正などが施される。いずれも早期に適用することが望ましい。

なお、iPadOS 17.7.11やiOS/iPadOS 16.7.16、iOS/iPadOS 15.8.8のアップデート対象となっているデバイスでは、これらのバージョンに更新することで「削除した通知が予期せずデバイスに残る」という不具合(CVE-2026-28950)が修正される。

この問題は、iOS/iPadOS 26とiOS/iPadOS 18を搭載したデバイスでは4月に対処済みのもので、旧バージョンのiOS/iPadOSにも今回展開されたかたちだ。

各OSアップデートの対象機種・CVE番号付き脆弱性の件数

iOS 26.5/iPadOS 26.5(61件)

iPhone 11以降

iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降

iPad Pro 11インチ(第1世代)以降

iPad Air(第3世代)以降

iPad(第8世代)以降

iPad mini(第5世代)以降

iPadOS 26.5

iOS 18.7.9/iPadOS 18.7.9(47件)

iPhone XR

iPhone XS/XS Max

iPad(第7世代)以降

iPadOS 17.7.11(1件)

iPad Pro 12.9インチ(第2世代)

iPad Pro 10.5インチ

iPad(第6世代)

※iOS 17は2024年のiOS 17.7.2以降、更新なし

iOS 16.7.16/iPadOS 16.7.16(1件)

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPad(第5世代)

iPad Pro 9.7インチ

iPad Pro12.9インチ(第1世代)

iOS 16.7.16

iOS 15.8.8/iPadOS 15.8.8(1件)

iPhone 6s(全モデル)

iPhone 7(全モデル)

iPhone SE(第1世代)

iPad Air 2

iPad mini(第4世代)

iPod touch(第7世代)

macOS Tahoe 26.5/Sequoia 15.7.7/Sonoma 14.8.7

各バージョンのmacOSを搭載したMac製品

※CVE番号付き脆弱性の件数は、Tahoe 26.5が79件、Sequoia 15.7.7が45件、Sonoma 14.8.7が42件

macOS Tahoe 26.5

tvOS 26.5(46件)

Apple TV HD and Apple TV 4K(全モデル)

watchOS 26.5(43件)

Apple Watch Series 6以降

visionOS 26.5(48件)